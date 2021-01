Biden Sebut Kematian Covid-19 di AS Dapat Lampaui 600 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Amerika Serikat Joe Bide n memperingatkan bahwa angka kematian akibat virus korona (covid-19) di seantero negeri dapat melonjak melampaui 600 ribu. Untuk itu, ia mendorong Kongres AS untuk mempercepat pengesahan berbagai rencana yang telah disusunnya untuk melawan covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian negara."Virus ini terus menyebar," kata Biden kepada awak media di Gedung Putih, beberapa saat sebelum menandatangani perintah eksekutif mengenai bantuan makanan dan bantuan tunai untuk warga AS."Saat ini ada 400 ribu kematian (pasien covid-19), dan kemungkinan akan terus melonjak hingga melewati 600 ribu," lanjutnya, dikutip dari laman CGTN pada Sabtu, 23 Januari 2021."Banyak keluarga kelaparan. Orang-orang terancam diusir dari tempat tinggal mereka. Tingkat pengangguran meningkat lagi. Kita harus bertindak sekarang juga," tegas Biden.Baca: Biden Perluas Tunjangan Covid-19 bagi Warga AS Biden menambahkan, dirinya ingin segera bekerja bersama Partai Demokrat dan juga Republik di Kongres AS dalam mempercepat bantuan untuk seluruh masyarakat AS yang menderita di tengah pandemi covid-19.Berdasarkan data Johns Hopkins University hingga Sabtu ini, AS mencatat hampir 25 juta kasus covidd-19 dan lebih dari 413 ribu kematian.Dalam dua pekan terakhir, kasus covid-19 di AS turun 21 persen, berdasarkan laporan New York Times. Namun varian baru covid-19 yang pertama kali terdeteksi di Inggris kini memicu kekhawatiran akan adanya gelombang ketiga di AS.Rencana ekonomi Biden senilai USD1,9 triliun menganggarkan lebih dari USD400 miliar untuk menangani pandemi, yang juga meliputi pendanaan bagi usaha kecil dan bantuan tunai untuk masyarakat AS.Namun Kongres, yang sudah mengesahkan dua undang-undang stimulus ekonomi, terkesan enggan. Partai Demokrat hanya unggul tipis di level Dewan Perwakilan Rakyat, dan keunggulannya jauh lebih kecil lagi di Senat.Selain mendorong rencana ekonomi, Biden juga meminta Senat untuk mempercepat pengesahan jajaran tokoh kabinetnya.(WIL)