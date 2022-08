New York dan California Umumkan Darurat Cacar Monyet

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Wali Kota New York City Eric Adams mengeluarkan status keadaan darurat. Status itu dikeluarkan mengingat wabah cacar monyet terus menyusup ke kota terbesar di Amerika Serikat (AS) itu."Kota New York sekarang memiliki lebih dari 1.200 kasus yang dilaporkan, sekitar 25 persen kasus secara nasional, dan kami terus melihat jumlahnya meningkat," kata Adams dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip AFP, Selasa 2 Agustus 2022.Dengan lebih dari 5.000 kasus cacar monyet yang dikonfirmasi di seluruh AS, NYC sekarang menjadi sarang cacar monyet. Sementara pejabat kesehatan kota memperkirakan bahwa sebanyak 150.000 penduduk dapat berisiko terinfeksi."Perintah ini akan meningkatkan upaya kami yang ada untuk mendidik, memvaksinasi, menguji, dan merawat sebanyak mungkin warga New York dan memastikan respons seluruh pemerintah terhadap wabah ini," lanjut Adams.Gubernur New York Kathy Hochul mengeluarkan perintah eksekutif selama akhir pekan yang menyatakan wabah cacar monyet sebagai bencana di seluruh negara bagian.Namun, perintah eksekutif darurat Kota New York memungkinkan Adams "untuk menangguhkan undang-undang setempat, dan memberlakukan aturan, jika perlu, untuk melindungi kesejahteraan dan kesehatan semua warga New York" serta "untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperlambat penyebaran."Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan cacar monyet sebagai darurat kesehatan global pada 23 Juli. Sejak Mei, ada lebih dari 20.000 kasus virus yang dilaporkan di hampir 80 negara.Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS mengumumkan akhir pekan lalu bahwa lebih dari 1,1 juta dosis vaksin cacar monyet Jynneos telah diberikan kepada negara bagian yang paling membutuhkan dan bahwa 60.000 hingga 80.000 tes cacar monyet dapat dilakukan di AS per minggu.