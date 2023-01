Catat Tanggalnya, Biden Akan Cabut Status Darurat Covid-19 di Bulan Mei

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa Amerika Serikat (AS) akan mengakhiri status darurat nasional COVID-19 pada 11 Mei mendatang, hampir tiga tahun setelah Negeri Paman Sam menerapkan kebijakan pembatasan untuk menekan penyebaran virus tersebut.Deklarasi ini secara resmi merestrukturisasi respons pemerintah federal dalam penanganan Covid-19 sebagai ancaman endemik terhadap kesehatan masyarakat. Keputusan ini diambil ketika anggota parlemen telah mengakhiri elemen darurat yang membuat jutaan orang AS diasuransikan oleh pemerintah selama pandemi.Dengan penarikan sebagian besar dana bantuan Covid-19 , anggarannya kini dapat dialihkan untuk pengembangan vaksin serta penanganan kesehatan dari pemerintah pusat.Namun, beberapa saat sebelum pengumuman, perwakilan dari Partai Republik Tom Cole menuduh Biden pernah sengaja memperpanjang keadaan darurat kesehatan masyarakat demi untuk menghapus beberapa utang pinjaman mahasiswa federal."Negara ini sebagian besar telah kembali normal," kata Cole, memperkenalkan RUU yang didukung Republik tentang darurat kesehatan."Setiap hari, orang Amerika telah kembali bekerja dan bersekolah tanpa batasan aktivitas mereka. Sudah saatnya pemerintah mengakui kenyataan ini: pandemi telah berakhir," sambung dia, dilansir dari laman voanews.com, Senin, 30 Januari 2023.Tahun lalu, pemerintahan AS di bawah Biden sempat mempertimbangkan untuk mengakhiri status darurat Covid-19. Namun, hal tersebut ditunda di tengah kekhawatiran tentang potensi lonjakan kasus Covid-19 di musim dingin.Selain itu, pemerintah AS memberikan waktu yang cukup bagi penyedia layanan kesehatan, asuransi, dan pasien untuk mempersiapkan akhir status darurat.Sebelumnya, mantan presiden AS Donald Trump pertama kali menyatakan pandemi COVID-19 sebagai darurat nasional pada 13 Maret 2020. Keadaan darurat ini telah berulang kali diperpanjang Biden sejak dirinya menjadi presiden pada Januari 2021."Pengakhiran deklarasi darurat secara mendadak akan menciptakan kekacauan dan ketidakpastian yang luas di seluruh sistem penanganan kesehatan bagi negara bagian, untuk rumah sakit dan kantor dokter, dan, yang paling penting, untuk puluhan juta orang Amerika," kata Kantor Manajemen dan Anggaran AS.Menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), lebih dari 1,1 juta orang di AS telah meninggal akibat Covid-19 sejak 2020. Jumlah kasus dan kematian akibat Covid-19 saat ini terus menurun, setelah lonjakan yang terjadi selama dua musim dingin terakhir.Baca juga: WHO: Covid-19 Masih Jadi Darurat Kesehatan Global