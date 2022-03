4 Prajurit AS Dipastikan Tewas dalam Latihan NATO di Norwegia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Oslo: Empat prajurit Amerika Serikat ( AS ) tewas dalam kecelakaan pesawat di dekat sebuah kota di Norwegia. Kecelakaan ini terjadi dalam latihan gabungan NATO yang tidak ada kaitannya dengan perang Rusia di Ukraina.Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Stoere mengonfirmasi bahwa empat tentara AS tewas dalam kecelakaan pesawat pada Jumat malam. Investigasi kecelakaan masih diselidiki, namun kepolisian Norwegia melaporkan kondisi cuaca buruk di sekitar lokasi kejadian."Keempat prajurit turut berpartisipasi dalam latihan NATO bertajuk Cold Response," tulis PM Stoere via Twitter."Duka mendalam kami sampaikan kepada keluarga keempat prajurit dan para rekan-rekan mereka semua," sambung dia, dikutip dari laman France 24, Sabtu, 19 Maret 2022.Pasukan Norwegia mengatakan, pesawat yang mengangkut keempat prajurit itu merupakan tipe V-22B Osprey milik Korps Marinir AS."Pesawat tersebut dinaiki empat kru, dan sedang melakukan misi latihan di Nordland County di Norwegia bagian utara," ujar pernyataan militer Norwegia.Baca: Pesawat Militer AS Jatuh dalam Latihan NATO di Norwegia Ribuan marinir dan pelaut AS ikut serta dalam latihan NATO yang melibatkan sekitar 30 ribu personel militer. Menurut media Stars and Stripes, latihan berlokasi sekitar 321 kilometer dari perbatasan Rusia.Latihan digelar tiga pekan usai Rusia menginvasi Ukraina. Ini juga merupakan latihan militer terbesar di Norwegia sejak akhir Perang Dingin.