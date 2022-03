Warga AS Diimbau Hindari Thailand, Hong Kong dan Selandia Baru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Washington: Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat ( AS ) pada Senin, 7 Maret 2022, menambahkan Thailand, Hong Kong, dan Selandia Baru ke dalam daftar negara yang disarankan untuk tidak dikunjungi masyarakat AS karena Covid-19.Tingkat bahaya ketiga negara tersebut masuk dalam kategorisasi “Level Empat: Sangat Tinggi" sesuai versi CDC. Secara keseluruhan, CDC menganjurkan warga AS untuk tidak bepergian ke 135 negara dan wilayah.CDC memasukkan 33 lokasi ke "Level Tiga: Tinggi" dan mengarahkan warga AS yang tidak divaksin untuk tidak mengunjunginya. Daftar ini selalu diperbarui, di mana CDC menurunkan status enam negara menjadi Level Tiga: Anguilla, Tanjung Verde, Fiji, Meksiko, Filipina, dan Uni Emirat Arab (UAE).Terdapat 29 destinasi lainnya dalam "Level 2: Sedang" dan "Level 1: Rendah.""Jika Anda harus bepergian ke Thailand, pastikan Anda sudah divaksinasi," kata CDC, sebagaimana dilansir dari Bangkok Post, Selasa, 8 Maret 2022.Selain sudah vaksinasi, CDC mengingatkan untuk memperhatikan informasi terbaru seputar vaksin dan menerapkannya."Walaupun Anda up to date dengan vaksin Covid-19 Anda, Anda masih mungkin berisiko terpapar dan menyebarkan Covid-19," lanjut CDC.Baca: CDC Imbau Warga AS Sebisa Mungkin Gunakan Masker Paling Protektif Kementerian Kesehatan Masyarakat Thailand melaporkan 18.943 kasus Covid-19 baru dan 69 kematian pada Selasa, 8 Maret 2022.Sementara itu, Hong Kong mencatat 25.150 kasus baru dan 280 kematian pada Senin kemarin. Pemerintah kota tersebut kini kewalahan menghadapi wabah Covid-19 lantaran telah terdeteksi di ratusan panti jompo dan mengakibatkan banyak lansia yang tidak divaksin terkena virus corona.Sebelumnya, Hong Kong berhasil menekan penyebaran Covid-19 di tahun 2021. Namun, total kasus baru-baru ini melonjak hingga sekitar 500.000. Dari sekitar 2.200 kematian, sebagian besarnya terjadi dalam dua pekan terakhir.Our World in Data mencatat Hong Kong sebagai kota semi-otonom dengan angka kematian tertinggi dalam sepekan terakhir per 6 Maret lalu.