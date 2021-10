Joe Biden Alokasikan Rp1,4 Triliun untuk Perkuat Hubungan ASEAN-AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Presiden Joe Biden mengumumkan inisiatif senilai USD100 juta atau setara Rp1,4 triliun untuk meningkatkan hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN.Pengumuman disampaikan Biden saat menghadiri secara virtual Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38, Selasa, 26 Oktober 2021.Ini merupakan kali pertama sejak 2017 seorang presiden aktif AS menghadiri KTT ASEAN . Pada 2017, Donald Trump pernah hadir di pertemuan tersebut.Kehadiran Biden di KTT ASEAN berlangsung di saat dirinya hendak memperkuat kehadiran AS di Pasifik, di tengah potensi ancaman keamanan dan ekonomi dari rival utamanya, Tiongkok.Dalam KTT ASEAN, Biden menegaskan bahwa hubungan AS dengan blok Asia Tenggara merupakan sesuatu yang "esensial.""Saya ingin kalian semua mendengar langsung dari saya, bahwa AS menganggap penting hubungannya dengan ASEAN ," ungkap Biden, dilansir dari The Star."Kalian semua dapat menantikan kemunculan saya sewaktu-waktu, dan juga upaya saya untuk menjalin hubungan dengan kalian," sambungnya.Inisiatif terbaru dari AS untuk ASEAN ini akan meliputi dana untuk anggaran kesehatan, urusan iklim, pemulihan ekonomi pascapandemi, dan pendidikan.Edgard Kagan, direktur senior untuk Asia Timur di Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, menilai AS memiliki kepentingan untuk bekerja dengan ASEAN memastikan ketahanan rantai pasokan, dan iklim. "Dan untuk mengatasi tantangan bersama pada masalah maritim," kata Kagan.Baca: Biden Pimpin Delegasi AS untuk Hadiri KTT ASEAN