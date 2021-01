Populer Internasional: Tiongkok Berang ke AS hingga Manusia Terkotor Sedunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

1. Militer AS Latihan di Laut China Selatan, Tiongkok Berang

2. Dua Senator Utama Republik Beda Pendapat Soal Pemakzulan Trump

Halaman Selanjutnya

Pada demonstrasi di dekat…

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dihadapkan pada ujian pertama melawan Tiongkok. Kali ini mengenai isu Laut China Selatan.Amerika Serikat melakukan latihan di Laut China Selatan yang mereka sebut sebagai operasi bebas navigasi. Namun Tiongkok langsung bereaksi keras dengan latihan itu.Kabar tersebut menjadi berita terpopuler Internasional Medcom. Beberapa berita lainnya juga tutur jadi berita terpopuler.Salah satu diantaranya adalah kabar mengenai dua senator utama Partai Republik yang berbeda pendapat mengenai pemakzulan Donald Trump. Kemudian diikuti kisah Amou Haji yang tidak pernah mandi selama 67 tahun.Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler di Internasional Medcom:Untuk pertama kalinya di pemerintahan Joe Biden Amerika Serikat melakukan latihan di Laut China Selatan. AS menyebut hal ini sebagai operasi bebas navigasi.Komando Militer AS di kawasan Indo-Pasifik memaparkan armada kapal induk USS Theodore Roosevelt, Carrier Strike Group Nine, memasuki kawasan Laut China Selatan pada Sabtu akhir pekan lalu.Kapal Theodore Roosevelt didampingi oleh kapal penjelajah rudal kelas Ticonderoga, USS Bunker Hill, kapal perusak rudal kelas Arleigh Burke, USS Russell, dan USS John Finn.Kapal induk AS itu masuk Laut China Selatan bertepatan saat Taiwan melaporkan bahwa sejumlah jet tempur dan pesawat pengebom Tiongkok menerobos zona pertahanan udara mereka.Bagaimana kelanjutan insiden tersebut? Selanjutnya di sini Senator utama Partai Republik, Marco Rubio dan Mitt Romney berbeda pendapat mengenai sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump . Trump dituding menghasut pemberontakan dalam penyerbuan Capitol AS oleh ratusan pengikutnya pada 6 Januari lalu.