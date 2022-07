Pasukan Rusia Rebut Kota Lysychansk di Ukraina Timur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Lysychansk: Pasukan Rusia berhasil merebut kota Lysychansk di wilayah Donbas pada Minggu, 3 Juli 2022. Jatuhnya kota Lysychansk menandai kemenangan strategis lainnya bagi Rusia yang memfokuskan operasi militer di Ukraina timur.Dilansir dari The Washington Times, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan bahwa pasukannya telah berhasil menyelesaikan "pembebasan Republik Rakyat Luhansk" usai prajurit terakhir Ukraina mundur dari Lysychansk.Rusia mengakui Luhansk dan Donetsk sebagai negara berdaulat, dan mengeklaim operasi militernya di Ukraina sejak 24 Februari lalu didesain untuk "membebaskan" sepenuhnya dua wilayah tersebut.Status Luhansk dan Donetsk secara resmi masih merupakan bagian dari Ukraina . Oleh karenanya, Ukraina dan negara-negara Barat mengecam alasan Rusia yang menganggap Luhansk dan Donetsk sebagai negara independen.Moskow telah mengerahkan kekuatan militer penuh dalam menguasai Donbas, wilayah yang terdiri dari provinsi Luhansk dan Donetsk. Pasukan Ukraina kesulitan menahan intensnya gempuran Rusia, dan oleh karenanya terus meminta bantuan senjata dari Barat.Sebelumnya, Amerika Serikat (AS) berjanji akan segera mengirim dua sistem rudal darat-ke-udara jenis NASAM, empat radar anti-artileri, dan sekitar 150 ribu amunisi 155 mm untuk membantu Ukraina menghalau serangan Rusia.Jumat kemarin, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon mengatakan bahwa tambahan pengiriman ini merupakan bagian dari paket bantuan terbaru AS untuk Ukraina.Pengumuman pengiriman tambahan persenjataan ini disampaikan Presiden AS Joe Biden dalam acara perkumpulan jajaran petinggi NATO. Total nilai bantuan diperkirakan mencapai USD820 juta.Baca: AS Akan Kirim Sistem Rudal dan Radar Artileri Canggih ke Ukraina