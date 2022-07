AS Akan Kirim Sistem Rudal dan Radar Artileri Canggih ke Ukraina

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Amerika Serikat (AS) akan mengirim dua sistem rudal darat-ke-udara jenis NASAM, empat radar anti-artileri, dan sekitar 150 ribu amunisi 155 mm untuk membantu Ukraina menghalau serangan Rusia.Jumat kemarin, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon mengatakan bahwa tambahan pengiriman ini merupakan bagian dari paket bantuan terbaru AS untuk Ukraina.Pengumuman pengiriman tambahan persenjataan ini disampaikan Presiden AS Joe Biden dalam acara perkumpulan jajaran petinggi NATO. Total nilai bantuan diperkirakan mencapai USD820 juta.Dikutip dari aljazeera, Sabtu, 2 Juli 2022, paket bantuan ini juga dikabarkan meliputi lebih banyak amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS).AS berharap bantuan terbaru ini akan membantu perlawanan Ukraina, di saat Rusia terus menjalankan operasi militernya di wilayah timur. Donetsk dan Luhansk yang merupakan bagian dari wilayah Donbas kini menjadi fokus operasi Rusia di Ukraina.Dukungan terbaru AS kepada Ukraina menjadikan nilai totalnya sejak awal invasi pada 24 Februari mencapai hampir USD7 miliar."Kami akan terus mendukung Ukraina selama apa pun itu," kata Biden dalam konferensi pers KTT NATO di Madrid, Spanyol, beberapa hari lalu.Biden mengatakan bantuan AS ditujukan untuk meningkatkan "kapasitas" Ukraina, sehingga "mereka dapat terus menentang agresi Rusia.""Saya tidak tahu kapan perang ini akan berakhir, tapi yang jelas tidak akan berakhir dengan skenario Rusia mengalahkan Ukraina di Ukraina," lanjut Biden.Baca: Rusia Ancaman Besar NATO, AS Janji Perkuat Pertahanan Eropa Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengungkapkan rasa terima kasihnya atas penyaluran senjata terbaru dari AS. "Saya sangat bersyukur hari ini kepada Amerika Serikat dan Biden atas paket bantuannya untuk Ukraina, termasuk NASAMS yang sangat kuat," sebut Zelensky.