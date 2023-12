Ukraina Terlambat Dapatkan Senjata, Akankah Perang Akan Berlanjut Hingga 2024?

Advertisement

Kyiv: Ukraina meminta seperempat juta peluru per bulan kepada sekutu-sekutunya di Eropa. Menteri Pertahanan Ukraina saat itu, Oleksiy Reznikov, mengatakan bahwa Ukraina membutuhkan setidaknya 350.000 peluru yang sebelumnya hanya mendapat jatah 110.000 peluru per bulan.Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan bahwa Uni Eropa menjanjikan satu juta peluru dalam waktu satu tahun.Pada akhir November, mereka telah mengirimkan 300.000 peluru dari gudang-gudang tentara Eropa dan saat ini Uni Eropa memiliki waktu empat bulan untuk memenuhi kekurangannya. Namun pengiriman lebih lanjut harus berasal dari produksi baru.Hal mengherankan, setelah hampir dua tahun perang Rusia di Ukraina, Uni Eropa belum menghitung kapasitas produksi benua Eropa."Kami ingin tahu hari ini di mana kami berada dan apa yang bisa menjadi ritme produksi untuk jalur kedua ini," kata Borrell pada tanggal 14 November pada pertemuan para menteri pertahanan Uni Eropa, dilansir dari Al Jazeera, Rabu, 27 Desember 2023.Juru bicara Gedung Putih John Kirby juga mengatakan pada September lalu bahwa Rusia juga meminta bantuan kepada Korea Utara. Dalam waktu satu bulan, Korea Utara telah mengirimkan 1.000 kontainer amunisi.Kepala intelijen militer Estonia, Kolonel Ants Kiviselg, mengatakan bahwa itu berarti 300.000-350.000 peluru - jumlah yang sama dengan yang dikirim Uni Eropa ke Ukraina, tetapi dalam satu bulan, bukan delapan bulan.Analisis Washington Post terhadap foto satelit menunjukkan bahwa jumlah tersebut lebih tinggi karena kapal-kapal telah melewati rute antara pelabuhan zona perdagangan bebas Korea Utara, Rason, ke pelabuhan Rusia, Dunai, sejak bulan Agustus.Rusia mungkin telah menerima tambahan peluru kendali Korea Utara melalui jalur kereta api. Center for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan bahwa citra satelit menunjukkan lalu lintas kereta api antara Korea Utara dan Rusia telah melonjak naik sejak Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada bulan September."Yang sangat mengejutkan Barat, Rusia terbukti lebih mahir dalam mengamankan apa yang diinginkannya dari luar, termasuk dari Tiongkok," kata Yiorgos Margaritis, profesor emeritus sejarah di Universitas Aristotelian Thessaloniki, yang telah memantau keseimbangan artileri, kepada Al Jazeera."(Rusia) memiliki pasokan yang cukup, tidak peduli dengan jumlah kerugian, dan memiliki dukungan pihak ketiga yang tidak diragukan lagi. Ketiga elemen ini tidak sama di pihak Ukraina," kata Jens Bastian, seorang peneliti di Institut Jerman untuk Urusan Internasional dan Keamanan, kepada Al Jazeera.Uni Eropa telah ditinggalkan meraba-raba untuk mendapatkan jawaban. Borrell telah menyarankan industri pertahanannya untuk tidak membayar kontrak dengan klien luar negeri, yang saat ini membeli 40 persen produksinya.Tanggapan AS lebih cepat dan dinamis. Pada bulan Februari, AS memutuskan untuk meningkatkan produksi peluru artileri hingga enam kali lipat dari tingkat yang tidak pernah terjadi sejak Perang Korea untuk mengisi stok yang dikirim ke Ukraina.Menurut laporan New York Times, Angkatan Darat AS membeli 14.400 peluru per bulan pada September 2022, kemudian melipatgandakannya menjadi tiga kali lipat, dan pada Januari 2023 menggandakannya lagi, menjadi 90.000 peluru.Namun, kontraktor pertahanan AS masih membutuhkan waktu hingga akhir tahun depan untuk mencapai kapasitas produksi tersebut.Uni Eropa mengatakan bahwa mereka akan menyamai pesanan AS untuk sekitar satu juta butir amunisi artileri, termasuk rudal, per tahun pada musim semi."Saya bertanggung jawab atas kapasitas produksi amunisi, jadi saya dapat mengonfirmasi bahwa tujuan untuk memproduksi lebih dari satu juta amunisi per tahun... dapat dicapai," komisaris pasar internal Uni Eropa, Thierry Breton, dilaporkan telah mengatakan pada pertemuan para menteri pertahanan Uni Eropa pada tanggal 14 November.Agar hal itu terjadi, pemerintah harus melakukan pemesanan, katanya."Negara-negara anggotalah yang harus memesan amunisi ini, siapa yang harus memproduksinya dan siapa yang harus memastikan bahwa amunisi tersebut diproduksi terutama untuk Ukraina. Semua ini ada di tangan negara-negara anggota," kata Breton.Namun, hingga 6 Desember, anggota Uni Eropa hanya memesan 60.000 dari satu juta peluru yang mereka janjikan kepada Ukraina, kantor berita Reuters melaporkan.Pesanan membutuhkan waktu yang lama untuk dipenuhi, sehingga meragukan bahwa Uni Eropa akan memenuhi pesanan yang terbatas tersebut pada bulan Maret.Produsen baja dan senjata Jerman, Rheinmetall, mengatakan pada tanggal 3 Desember bahwa mereka telah menerima pesanan senilai 142 juta euro (156 juta dolar AS) untuk peluru kendali yang ditujukan untuk Ukraina, namun baru akan dikirimkan pada tahun 2025.Para ahli juga menyebut Kondisi koordinasi pertahanan Uni Eropa yang menyedihkan memiliki banyak alasan.Tidak seperti bidang-bidang seperti perbankan, transisi energi hijau dan transportasi, di mana negara-negara anggota Uni Eropa memiliki kebijakan yang terkoordinasi secara erat yang dipimpin oleh Brussels, pertahanan dan kebijakan luar negeri tetap menjadi kompetensi nasional."Kami tidak memiliki industri pertahanan Eropa yang terintegrasi dan juga kebijakan pertahanan Eropa yang terintegrasi, dan Ukraina telah menyoroti hal itu selama dua tahun. Mr Borrell memperjelas bahwa kegagalan di tingkat Uni Eropa juga merupakan kegagalan masing-masing negara yang tidak memiliki... kapasitas untuk memproduksi dalam skala besar dalam jangka waktu tertentu," kata Bastian.Kurangnya koordinasi dalam kebijakan luar negeri juga merupakan tantangan yang sama besarnya."Kami tidak memiliki satu persepsi ancaman yang jelas dan sama, dan oleh karena itu negara-negara memiliki prioritas yang berbeda," kata Minna Alander, seorang peneliti di Institut Urusan Internasional Finlandia.Divestasi Eropa dari industri berat, termasuk produksi logam, yang mencapai puncaknya selama pandemi COVID-19, berkontribusi pada berkurangnya pasokan bahan baku senjata."Jika Anda ingin membangun jembatan, 80 persen baja Anda akan berasal dari Cina, India, dan satu atau dua negara lain di timur. Hal yang sama berlaku untuk produksi senjata. Jika Anda ingin meningkatkan produksi baja, Anda perlu melakukan perubahan besar-besaran," kata Margaritis.Jika Eropa tidak mempertahankan setidaknya beberapa swasembada dalam industri berat, maka Eropa akan mempertaruhkan keamanannya sendiri, kata para ahli."Eropa membutuhkan pergeseran besar dalam pemikiran politik, ditambah dengan pengeluaran pertahanan yang jauh lebih tinggi dan upaya keras untuk mengatur ulang persepsi publik tentang perlunya pertahanan yang kuat," Bastian Giegerich, direktur jenderal International Institute for Strategic Studies."Tak satupun dari persyaratan ini saat ini terlihat terjamin. Namun, jika tidak dipenuhi, penangkal yang dibanggakan NATO mungkin akan goyah. Rusia mungkin tidak lagi menganggap Eropa memiliki pertahanan yang kredibel dan tergoda untuk menyerang anggota NATO."Baca juga: Pasukan Rusia Tembak Stasiun Kereta Kherson, Satu Polisi Ukraina Tewas