Biden Akan Kunjungi 3 Memorial di Peringatan 9/11 Tahun Ini

Washington: Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengunjungi tiga situs memorial dalam peringatan serangan teroris 9/11 pekan depan. Ia akan mengenang peristiwa memilukan tersebut, yang terjadi pada 11 September 2001 dengan jumlah korban tewas hampir mencapai 3.000.Pada Sabtu mendatang, Biden dan Ibu Negara Jill Biden akan mengunjungi New York City, di mana dua pesawat menabrak dan menghancurkan gedung World Trade Centre. Peristiwa tersebut menewaskan 2.753 orang.Dari New York City, Biden dan Jill akan bertolak menuju gedung Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon di Arlington, Virginia, tempat jatuhnya pesawat ketiga.Situs terakhir yang akan dikunjungi adalah Shanksville, Pennsylvania. Para penumpang berhasil mendaratkan paksa pesawat keempat yang diyakini bertolak menuju gedung US Capitol atau Gedung Putih.Dilansir dari laman India Today, Minggu, 5 September 2021, Wakil Presiden AS Kamala Harris dan suaminya, Douglas Emhoff, akan pergi ke Shanksville dalam acara berbeda. Nantinya, pasangan wapres akan bertemu Biden dan Jill di Pentagon.Tahun lalu, saat masih menjadi calon presiden, Biden mengunjungi 9/11 Memorial and Museum di New York City. Kepada awak media, ia mengatakan banyak sahabatnya yang meninggal dalam peristiwa nahas tersebut.Menurut Biden, bukan perkara mudah bagi individu yang kehilangan seseorang dalam peristiwa 9/11 untuk datang ke memorial. Ia menilai peringatan seperti ini menyedihkan dan mengagumkan di waktu bersamaan.Jumat kemarin, Biden memerintahkan jajaran terkait untuk merilis dokumen-dokumen rahasia seputar investigasi 9/11 ke publik. Rangkaian dokumen itu diminta dapat dirilis ke publik dalam kurun waktu enam bulan ke depan.Baca: Joe Biden Perintahkan Perilisan Dokumen Rahasia 9/11 ke Publik (WIL)