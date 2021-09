11 Korban Tewas Banjir Akibat Badai Ida Ditemukan di Ruang Bawah Tanah

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

New York: Sedikitnya 11 orang ditemukan tewas di ruang bawah tanah setelah hujan deras membanjiri Kota New York, Amerika Serikat (AS). Hujan deras itu dipicu oleh Badai Ida yang menerpa beberapa negara bagian di Negeri Paman Sam.Selama sekitar satu tahun, Roberto Bravo tinggal di kamar tidur tanpa jendela di rumah Brooklyn milik saudaranya, unit bawah tanah gelap yang dia coba hibur dengan kenang-kenangan pribadi: foto dirinya dalam tuksedo dikelilingi oleh teman-teman, dan bendera Ekuador, negara asalnya yang dia gantung di dinding.Baca: Terjangan Badai Ida Tewaskan 43 Warga Amerika Serikat Pada Rabu malam, apartemen itu berubah menjadi jebakan maut saat air menyembur ke unitnya dan dengan cepat membanjirinya. Dia berteriak minta tolong – “Ayúdame por favor,” “Tolong bantu saya” – saat air naik ke langit-langit. Dia tidak pernah berhasil keluar.Apartemen bawah tanah yang sempit telah lama menjadi bagian umum dari stok perumahan yang luas di Kota New York. Jaringan gelap persewaan ilegal yang sering kali tidak memiliki fitur keselamatan dasar seperti lebih dari satu cara untuk keluar, namun merupakan sumber perlindungan penting bagi banyak imigran seperti untuk Bravo.Tetapi setelah curah hujan yang memecahkan rekor pada hari Rabu, unit-unit bawah tanah berubah menjadi adegan hidup dan mati yang menyiksa: Dari 13 orang yang tewas sejauh ini di New York City dalam badai hari Rabu, setidaknya 11 berada di unit-unit bawah tanah. Angka ini hampir sebanyak yang tewas seperti di Louisiana, di mana Badai Ida mendarat awal pekan ini.Bahwa orang yang tinggal di apartemen bawah tanah ilegal menghadapi bahaya, bukanlah hal baru. Tapi kekhawatiran secara tradisional terfokus pada kebakaran atau, pada tingkat yang lebih rendah, keracunan karbon monoksida, perubahan iklim kini telah membuat rumah-rumah dataran rendah semakin berbahaya karena alasan yang berbeda: kemungkinan banjir mematikan, ketika dinding air menghalangi apa seringkali merupakan satu-satunya cara untuk melarikan diri.“Jika pernah ada bukti bahwa kita perlu mengatasi masalah ruang bawah tanah ini, inilah saatnya,” kata Annetta Seecharran, Direktur Eksekutif Chhaya Community Development Corporation, sebuah kelompok yang menangani masalah perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Asia Selatan dan Indo-Karibia New York.“Kami akan terus memiliki masalah terkait iklim ini,” imbuh Seecharran, seperti dikutip The New York Times, Jumat 3 September 2021.Banjir pada Rabu telah menempatkan pengawasan baru pada peraturan apartemen bawah tanah New York City. Karena sebagian besar ilegal, tidak ada hitungan yang dapat diandalkan tentang berapa banyak yang ada, tetapi jumlahnya kemungkinan mencapai puluhan ribu.Di salah satu pasar perumahan paling mahal di dunia, mereka telah menawarkan warga New York berpenghasilan rendah, termasuk banyak keluarga kelas pekerja yang bekerja di restoran dan hotel, tempat tinggal yang terjangkau. Apartemen basement juga memberikan penghasilan tambahan bagi tuan tanah kecil, banyak di antaranya juga imigran.“Di sebagian besar tempat, jika Anda memiliki rumah dan ruang bawah tanah Anda cukup besar, kebanyakan orang menyewakan ruang bawah tanah mereka,” ucap Seecharran.Namun, minggu ini, saat hujan membanjiri New York, adegan mengerikan terjadi di ruang bawah tanah itu.Deborah Torres, yang tinggal di lantai pertama sebuah bangunan di Woodside, Queens mengatakan, dia mendengar permintaan tolong putus asa dari apartemen bawah tanah yang diisi tiga anggota keluarga, termasuk seorang balita. Mereka berteriak minta tolong saat air banjir masuk.“Namun aliran air yang kuat mencegah siapa pun dari masuk ke apartemen untuk membantu atau siapa pun agar tidak keluar. Keluarga itu tidak bertahan,” ungkap Torres.Di sebuah rumah di Forest Hills, Queens, air banjir menerobos pintu geser kaca ke apartemen bawah tanah, menjepit Darlene Lee, 48, di antara pintu depan baja apartemen dan kusen pintu. Manajer properti, Patricia Fuentes, mendengar Lee berteriak minta tolong, sementara yang lain mencoba membebaskan Lee saat air naik. Tapi mereka tidak bisa menyelamatkannya.Ada masalah lama dengan mengatur apartemen tersebut. Hukum yang mengatur apartemen ini rumit, dan termasuk aturan yang mengatakan langit-langit ruang bawah tanah harus setinggi sekitar 2 meter dan ruang tamu harus memiliki jendela. Kota harus menyetujui apartemen dengan sertifikat hunian sebelum dapat disewa.Antara Januari 2011 dan Selasa, kota itu telah menerima lebih dari 157.000 pengaduan yang melibatkan konversi ilegal. Konversi ilegal termasuk ruang bawah tanah yang telah dibuat menjadi unit tempat tinggal, tetapi juga rumah keluarga tunggal yang telah diubah menjadi bangunan multikeluarga, dan unit yang telah diubah menjadi persewaan jangka pendek.Tetapi kehadiran pemukiman bawah tanah di New York menjadi alternatif bagi warga New York berpenghasilan rendah, di salah satu pasar perumahan paling mahal di dunia. Konsumennya termasuk banyak keluarga kelas pekerja yang bekerja di restoran dan hotel. Apartemen basement juga memberikan penghasilan tambahan bagi tuan tanah kecil, banyak di antaranya juga imigran.Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.(FJR)