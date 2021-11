Pfizer Minta Regulator AS Izinkan Booster Bagi Semua Orang Dewasa

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

New York: Perusahaan obat-obatan Pfizer meminta regulator kesehatan Amerika Serikat untuk mengizinkan pemberian vaksin penguat (booster) Covid-19 kepada semua orang dewasa berusia 18 tahun ke atas. Seruan disampaikan di tengah kekhawatiran potensi lonjakan infeksi Covid-19 menjelang musim dingin di AS.Sebagian besar orang dewasa di AS dan kelompok rentan terhadap infeksi Covid-19 sebenarnya sudah masuk kategori individu yang dapat menerima vaksin booster Covid-19 buatan Pfizer.Selasa kemarin, Pfizer-BioNTech meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) untuk memastikan semua orang dewasa di seantero negeri boleh menerima suntikan booster.Diilansir dari Al Jazeera, Selasa, 9 November 2021, permintaan dilayangkan di tengah kekhawatiran banyaknya perkumpulan massa di dalam ruangan selama musim dingin. Walau mayoritas orang dewasa di AS sudah menerima vaksinasi penuh Covid-19, efikasinya dikhawatirkan menurun jika tidak adanya suntikan booster.Berdasarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), infeksi baru Covid-19, hospitalisasi, dan kematian akibat Covid-19 menurun dalamm beberapa pekan terakhir di seantero AS. Namun masih ada sejumlah warga AS yang hingga kini belum divaksinasi.Data terbaru CDC memperlihatkan bahwa 70 persen orang dewasa di AS sudah divaksinasi penuh, dan sekitar 21,5 juta suntikan booster telah diberikan kepada kelompok tersebut.Pemerintahan AS di bawah Presiden Joe Biden menginginkan suntikan booster bagi semua orang dewasa. Upaya ini sempat menghadapi tantangan saat jajaran penasihat ilmiah FDA menolak memberikan booster Pfizer bagi semua orang.Panel FDA tidak yakin bahwa warga AS yang relatif muda dan sehat membutuhkan dosis tambahan, terutama di saat warga di sejumlah negara dunia belum divaksinasi sama sekali.Baca: Para Pakar AS Tegaskan Obat Covid-19 Bukan Pengganti Vaksinasi