Penembakan Massal Landa Cleveland AS, 9 Orang Terluka

Cleveland: Setidaknya 9 orang terluka dalam penembakan massal di Cleveland, Amerika Serikat (AS) pada Minggu pagi waktu setempat, 9 Juli 2023. Menurut laporan kepolisian setempat, sejauh ini tidak ada kematian yang dilaporkan dari penembakan tersebut."Informasi awal menunjukkan bahwa tersangka melepaskan tembakan ke arah sekelompok orang dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian," kata Jennifer Ciaccia, juru bicara Kepolisian Cleveland, dilansir dari laman Independent.co.uk.Suara beberapa tembakan dilaporkan warga kepada polisi sesaat sebelum pukul 02:30 di dekat pusat kota Cleveland. Ketika polisi tiba, mereka menemukan banyak orang tertembak dan mulai memberikan bantuan medis."Penyidik sedang dalam proses meninjau bukti dan video, serta mewawancarai para korban di MetroHealth Medical Center," ucap Ciaccia.Sejauh ini, polisi belum menentukan dan menangkap tersangka dari penembakan massal terbaru di Cleveland.Sabtu kemarin, satu orang tewas dan tiga lainnya terluka dalam penembakan acak di New York. Pelaku penembakan disebut-sebut mengunjungi beberapa titik di New York dengan menggunakan skuter.Pembunuhan di kota terpadat di negara itu telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dibanding sekitar satu dekade lalu. Tetapi angka ini masih jauh di bawah puncaknya di awal 1990-an, ketika 'perang pecah' berkecamuk di jalanan New York City.Jumlah orang yang terluka akibat tembakan melonjak di New York City selama pandemi dan tetap tinggi, dan kota itu juga menghadapi serangkaian kejahatan tingkat tinggi.Baca juga: Penembakan Acak di New York Tewaskan 1 Orang, Pelaku Gunakan Skuter