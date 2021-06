Biden Bertemu Ratu Elizabeth II untuk Kali Pertama sebagai Presiden

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Cornwall: Joe Biden bertemu Ratu Elizabeth II untuk kali pertama secara tatap muka sebagai presiden Amerika Serikat di Cornwall, Inggris, pada Jumat, 11 Juni. Ini menjadikan Biden sebagai presiden aktif ke-13 AS yang bertemu langsung monarki Inggris.Dilansir dari laman The Hill pada Sabtu, 12 Juni 2021, Biden dan Ibu Negara Jill Biden berbicara dengan sang ratu dan jajaran petinggi Group of Seven ( G7 ) di sebuah resepsi yang menandai dimulainya Konferensi Tingkat Tinggi G7.Sebelumnya, Biden juga telah berfoto bersama Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan sejumlah petinggi Eropa lainnya dalam sebuah "foto keluarga" bersama Ratu Elizabeth II.Walau sebagian besar peristiwa KTT G7 sepanjang Jumat kemarin berlangsung tertutup, para pemimpin berfoto bersama di sebuah area pantai, dan juga terlihat saling bertegur sapa di sesi resepsi.Di sela KTT G7, Biden terlihat berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Menurut keterangan Gedung Putih, keduanya dikabarkan membicarakan beragam isu, termasuk Covid-19 dan penanganan masalah terorisme di wilayah Sahel.Pemerintahan Biden mendeskripsikan hari pertama KTT G7 sebagai sesuatu yang "positif dan produktif." KTT G7 ini, yang melibatkan pemimpin dari AS, Jerman, Prancis, Jepang, Kanada, Inggris, dan Italia, diyakini akan membicarakan mengenai beragam isu seperti Covid-19, kerja sama ekonomi, dan perubahan iklim.Baca: Kanada akan Donasikan 100 Juta Vaksin Covid-19 untuk Global Menjalani tur luar negeri pertama sebagai presiden AS, Biden akan menggelar sebuah pertemuan formal dengan Ratu Elizabeth II di Istana Windsor pada Minggu mendatang di akhir KTT G7. Dari sana, ia akan bertolak ke Brussels untuk menghadiri KTT NATO.Ratu Elizabeth II pernah bertemu langsung Donald Trump yang menjabat sebagai presiden AS pada Juni 2019 di Istana Buckingham. Kala itu Trump memberikan sebuah bros bunga kepada sang ratu.(WIL)