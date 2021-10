Angka Kematian Covid-19 di AS Lampaui 700 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Total angka kematian akibat Covid-19 di Amerika Serikat melampaui 700 ribu, berdasarkan data terbaru Johns Hopkins University (JHU) pada Jumat, 1 Oktober. Angka tersebut setara dengan total jumlah populasi di ibu kota Washington DC.Terlewati angka 700 ribu terjadi di saat AS mencatat rata-rata 1.000 kematian akibat Covid-19 per hari. Dikutip dari laman France 24, Sabtu, 2 Oktober 2021, ini terjadi di saat AS sudah memvaksinasi penuh sekitar 55,7 persen populasinya.Baca: AS Catat Lebih Dari 1.000 Kematian Akibat Covid-19 dalam Sehari Setelah sempat mendapat kritik tajam terkait respons terhadap pandemi, AS mulai menjalankan program vaksinasi yang efektif. Namun sejauh ini masih ada sekelompok besar warga Negeri Paman Sam yang menolak divaksinasi.AS juga masih menjadi negara dengan angka kematian Covid-19 tertinggi di dunia, jauh melebihi Brasil dan India yang berada di urutan kedua dan ketiga. Kasus Covid-19 di AS juga berpotensi terus meningkat karena kemunculan varian Delta.Walau gelombang terakhir Covid-19 global terjadi pada akhir Agustus lalu, infeksi harian terus meningkat pada setiap harinya, terutama di AS.Program vaksinasi yang diluncurkan AS pada akhir Desember lalu -- dan mencapai puncaknya pada April -- belakangan mulai melamban. Ini terjadi di tengah beredarnya misinformasi seputar Covid-19 dan vaksin, yang juga terkadang dijadikan komoditas politik oleh sekelompok orang.Sejumlah gubernur dari Partai Republik, seperti di Texas dan Florida, mencoba mencabut aturan wajib memakai masker. Sementara di California, otoritas setempat mengumumkan aturan wajib vaksinasi bagi seluruh murid dan mahasiswa.Menurut catatan penghitungan AFP, hampir 4,8 juta orang dari seluruh dunia meninggal akibat Covid-19, sebuah penyakit yang pertama kali muncul di Tiongkok pada 2019.