AS Catat Lebih Dari 1.000 Kematian Akibat Covid-19 dalam Sehari

Washington: Amerika Serikat (AS) melaporkan lebih dari 1.000 kematian akibat pandemi covid-19 pada Selasa 17 Agustus yang setara dengan sekitar 42 kematian per jam. Ini terjadi ketika varian Delta terus merusak bagian negara dengan tingkat vaksinasi yang rendah.Kematian terkait virus korona telah melonjak di Amerika Serikat selama sebulan terakhir dan rata-rata 769 per hari. Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak pertengahan April.Pemerintahan Presiden Joe Biden mengonfirmasi pada Selasa malam bahwa pihaknya berencana untuk memperpanjang persyaratan bagi para pelancong untuk mengenakan masker di pesawat terbang, kereta api dan bus serta di bandara dan stasiun kereta api hingga pertengahan Januari.Seperti banyak negara lain, varian Delta telah menghadirkan tantangan besar.Berdasarkan data negara pada Selasa menunjukkan 1.017 kematian akibat covid-19 di AS menjadikan jumlah kematian akibat pandemi menjadi hanya di bawah 623.000 orang. Itu adalah jumlah kematian tertinggi yang dilaporkan secara resmi oleh negara mana pun di dunia.Terakhir kali Amerika Serikat mencatat lebih dari 1.000 kematian setiap hari adalah pada Maret.“Pejabat AS telah mulai mempercepat vaksinasi dalam menghadapi ancaman baru, dengan rata-rata dosis tujuh hari yang diberikan meningkat sebesar 14 persen dalam dua minggu terakhir,” menurut angka dari Our World in Data, seperti dikutip Channel News Asia, Rabu 18 Agustus 2021.Sementara pemerintah dan sektor usaha pada awalnya menawarkan insentif seperti uang tunai serta hadiah untuk mendapatkan vaksinasi, lonjakan kasus telah menyebabkan beberapa perusahaan dan negara bagian mewajibkan vaksin jika pekerja ingin mempertahankan pekerjaan mereka dan tidak menghadapi pengujian rutin.Namun, rumah sakit AS terus membanjiri pasien baru karena rawat inap terkait pandemi covid-19 telah meningkat sekitar 70 persen dalam dua minggu terakhir.Amerika Serikat telah melaporkan rata-rata lebih dari 100.000 kasus baru sehari selama dua belas hari terakhir, tertinggi enam bulan.Wilayah selatan AS tetap menjadi pusat wabah terbaru, dengan Florida melaporkan rekor hampir 26.000 kasus baru virus korona minggu lalu, menurut data dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.Di antara kasus baru adalah Gubernur Texas Greg Abbott, yang negara bagiannya dilanda lonjakan covid-19 keempat. “Abbott dites positif covid-19 pada hari Selasa tetapi sejauh ini tidak memiliki gejala penyakit,” sebut pernyataan kantor Gubernur Texas.Sementara jumlah anak-anak yang dirawat di rumah sakit dengan covid-19 meningkat di seluruh negeri dan menjadi 1.834 pada Selasa pagi, menurut data dari Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS. Sedangkan pakar kesehatan mengaitkan varian Delta lebih mungkin menginfeksi anak-anak daripada strain Alpha yang asli.(WIL)