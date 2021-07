Laju Vaksinasi Kanada Salip Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Vaksin Slank untuk Indonesia

Ottawa: Kanada telah menyalip AS dalam hal laju vaksinasi Covid-19 dosis kedua. Padahal beberapa bulan sebelumnya, Kanada sempat tertinggal cukup jauh dari AS.Hingga tanggal 16 Juli, total 48,45 persen warga Kanada telah menjalani vaksinasi penuh Covid-19 . Dilansir dari laman BBC, Sabtu, 17 Juli 2021, angkanya sedikit lebih tinggi dari AS yang mencapai 48,05 persen.Jika laju vaksinasi di Kanada berlanjut seperti saat ini, bukan tidak mungkin negara tersebut akan membuka perbatasannya bagi pelancong asal AS. Perbatasan AS-Kanada masih ditutup sejak 16 bulan lalu.Di AS, penurunan laju vaksinasi dosis kedua Covid-19 terjadi di tengah lonjakan kasus harian. Hal ini membuat Presiden Joe Biden gagal mencapai target vaksinasi pribadinya, yakni 70 persen orang dewasa sudah divaksinasi pada 4 Juli lalu.Saat ini, sekitar 68 persen warga AS berusia 18 tahun ke atas sudah menerima setidaknya satu dosis vaksin Covid-19.Gedung Putih dan pemerintahan negara-negara bagian berusaha meningkatkan kembali laju vaksinasi, terutama untuk dosis kedua. Mereka menggunakan berbagai strategi, termasuk mengundang selebritas, untuk melawan keraguan sebagian masyarakat akan vaksinasi.Michigan, Ohio, dan California merupakan tiga negara bagian yang menawarkan lotre berhadiah uang tunai bagi warga yang divaksinasi.Penyanyi pop Olivia Rodrigo sempat hadir di Gedung Putih dalam mempromosikan vaksinasi di kalangan anak muda, dan turnamen mobil Nascar juga akan mengadakan promosi vaksinasi akhir pekan ini.Usaha meningkatkan laju vaksinasi di AS didorong lonjakan kasus harian yang dipicu kemunculan beberapa varian, termasuk Delta. Kendati begitu, angka kasus harian di AS masih lebih rendah dibanding musim dingin tahun lalu.Baca: Kanada akan Donasikan 17,7 Juta Vaksin Covid-19 via COVAX Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(WIL)