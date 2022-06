Penunjukan Menlu Baru Korut Indikasikan Perubahan Kebijakan terhadap AS

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Penunjukan diplomat senior Choe Son-hui sebagai menteri luar negeri baru Korea Utara ( Korut ) mengindikasikan adanya perubahan kebijakan Pyongyang terhadap Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel), ucap mantan pejabat tinggi AS Stephen Biegun kepada NK News, Sabtu, 11 Juni 2022.Biegun, deputi menteri luar negeri dan perwakilan khusus AS untuk Korut di era Donald Trump, mengatakan bahwa pemilihan Choe dapat menjadi indikasi bahwa Korut hendak mengakhiri kebijakan sebelumnya, yakni mendekati AS dan Korsel di waktu bersamaan."Bagi DPRK, (penunjukan Choe) ini merupakan perubahan kebijakan seperti semula, yakni menangani isu AS dan ROK secara terpisah," ucap Biegun. DPRK merujuk pada akronim nama resmi Korut, sementara ROK untuk Korsel."Nantinya, Pyongyang kemungkinan hanya akan menghadapi salah satu negara, bukan keduanya secara bersamaan," sambung dia.Biegun juga menilai bahwa perjalanan terbaru Wendy Sherman, deputi Menlu AS saat ini, mengindikasikan bahwa dia akan menjadi tokoh utama dalam negosiasi dengan Korut jika Pyongyang bersedia untuk berhubungan kembali dengan Washington."Choe Son-hui dan Wendy sudah saling mengenal dengan baik, dan mereka bisa bekerja sama jika kedua kubu memang berkomitmen," tutur Biegun.Baca: Korut Tunjuk Menlu Perempuan Pertama di Tengah Spekulasi Uji Coba Nuklir Sebelumnya, Choe pernah menjadi interpreter untuk delegasi Korut dalam negosiasi nuklir dengan AS. Ia juga merupakan mantan direktur departemen Amerika Utara di Kemenlu Korut.Selama periode negosiasi AS-Korut pada 2018 dan 2019, Choe merupakan salah satu ajudan tertinggi pemimpin Korut Kim Jong-un . Choe diketahui sering berinteraksi dengan utusan khusus AS untuk Korut saat ini, Sung Kim.