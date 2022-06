Populer Internasional: Senat AS Usulkan Langkah Atasi Senjata hingga Cacar Monyet Tak Menular di Udara

1. Akhirnya, Senator AS Usulkan Langkah Atasi Kekerasan Senjata

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

2. Zelensky Sebut Pasukan Ukraina Selalu Berhasil Mematahkan Prediksi

Halaman Selanjutnya

Dalam sebuah keterangan video…

Washington: Sekelompok bipartisan senator Amerika Serikat (AS) mengusulkan langkah-langkah untuk mengekang kekerasan senjata, menyusul penembakan massal di Texas dan New York. Namun, langkah-langkah tersebut masih kurang dari seruan Presiden Joe Biden untuk perubahan.Usulan Senat AS itu menjadi berita terpopuler Internasional Medcom yang diikuti kabar mengenai Zelensky yang menyebutkan pasukan Ukraina selalu berakhir patahkan prediksi.Kemudian diikuti dengan Direktur CDC sebut cacar monyet tidak menular melalui udara. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Sekelompok bipartisan senator Amerika Serikat (AS) mengusulkan langkah-langkah untuk mengekang kekerasan senjata , menyusul penembakan massal di Texas dan New York. Namun, langkah-langkah tersebut masih kurang dari seruan Presiden Joe Biden untuk perubahan.Anggota parlemen dari Partai Republik, yang telah berulang kali memblokir tindakan yang lebih keras, masih menolak perubahan besar pada peraturan senjata. Mereka menunjuk masalah kesehatan mental sebagai akar masalahnya.Tetapi kerangka kerja baru tersebut terutama mendapat dukungan dari setidaknya 10 anggota Partai Republik, yang berarti ia memiliki peluang kuat untuk mendapatkan mayoritas super dari 60 suara yang dibutuhkan untuk maju di Senat AS yang memiliki 100 kursi.Apakah langkah itu mendapatkan dukungan luas? Simak di sini Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa tidak ada satu pun orang yang mengetahui berapa lama perang di negaranya akan berlangsung. Namun menurutnya, pasukan Ukraina selalu berhasil mematahkan prediksi yang beberapa kali memperkirakan kemenangan Rusia.