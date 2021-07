Bocoran Data CDC AS Sebut Varian Delta Menyebar Secepat Cacar Air

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Bocoran data dari lembaga pengawas dan pencegahan wabah atau The United States Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat (AS) menyebutkan, setiap orang yang terinfeksi varian Delta dapat menyebarkan virus ke delapan atau sembilan orang lainnya. Penularannya bahkan secepat cacar air.“Varian Delta dari virus korona menyebar secepat cacar air, bahkan di antara mereka yang divaksinasi, dan tampaknya menyebabkan penyakit yang lebih parah,” menurut dokumen yang bocor dari CDC, yang dikutip dari CNN, Jumat 30 Juli 2021.“Setiap orang yang terinfeksi varian Delta rata-rata dapat akhirnya menyebarkan virus ke delapan atau sembilan orang lainnya, membuatnya menular seperti cacar air,” menurut dokumen itu.Baca: Dorong Warga Divaksin, Presiden AS Akan Beri Insentif Rp1,4 Juta CDC dengan demikian harus mengakui bahwa perang telah berubah. Untuk itu CDC merekomendasikan mandat vaksin dan persyaratan masker universal.Penelitian yang masih belum dipublikasikan yang dikutip oleh dokumen itu juga menunjukkan bahwa orang yang sepenuhnya divaksinasi terhadap covid-19 dapat menyebarkan varian Delta pada tingkat yang serupa dengan rekan-rekan mereka yang tidak divaksinasi.Dokumen tersebut, bagaimanapun mengatakan, mereka yang divaksinasi lebih aman, dengan risiko penyakit parah atau kematian menurun 10 kali lipat dan risiko tertular infeksi berkurang sebanyak tiga kali lipat.“Vaksin mencegah lebih dari 90 persen penyakit parah, tetapi mungkin kurang efektif dalam mencegah infeksi atau penularan. Oleh karena itu, lebih banyak terobosan dan lebih banyak komunitas menyebar meskipun vaksinasi,” kata dokumen tersebut.Direktur CDC Dr Rochelle Walensky mengonfirmasi keaslian dokumen yang pertama kali diakses oleh The Washington Post.“Saya pikir warga perlu memahami bahwa kami tidak menangisi serigala di sini. Ini serius. Ini adalah salah satu virus paling menular yang kami ketahui. Campak, cacar air, ini semuanya ada di sana,” katanya kepada CNN News.Dr Walensky menekankan bahwa siswa, staf, dan pengunjung di sekolah harus memakai masker setiap saat."Langkah-langkah yang kita perlukan untuk mengendalikan ini harus ekstrem. Langkah-langkah yang Anda butuhkan ekstrem," katanya.Pada Selasa, CDC mengeluarkan rekomendasi yang mengatakan orang yang divaksinasi harus memakai masker di dalam ruangan di beberapa bagian AS di mana varian Delta memicu lonjakan infeksi. Selama tiga minggu terakhir, AS telah mencatat hampir satu juta kasus terkait pandemi covid-19 (FJR)