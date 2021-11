Miss Universe Rusia Promosikan Destinasi Pariwisata 'the 10 New Bali'

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

?Moskow: KBRI Moskow meluncurkan secara resmi buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia pada 15 November 2021. Acara peluncuran di Hotel Marriott Aurora, kota Moskow juga menghadirkan secara khusus Oksana Fedorova, selebritas dan Miss Universe 2002 asal Rusia.Oksana mengungkapkan kegembiraan atas penghormatan yang diberikan kepada dirinya untuk menjadi menjadi warga pertama Rusia di Moskow yang menerima secara langsung buku 'the 10 New Bali' edisi bahasa Rusia dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, Jose Tavares.?"Saat menjabat sebagai Miss Universe tahun 2002, saya berkesempatan mengunjungi Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, saya menyaksikan dan merasakan secara langsung keindahan alam, kekayaan budaya dan keramah tamahan masyarakat Indonesia yang luar biasa," ujar Oksana, dalam keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Selasa, 16 November 2021.Selain menerima buku, Oksana juga berkesempatan menyampaikan promosi tentang pariwisata Indonesia. "Indonesia memiliki keindahan alam yang mengagumkan. Melalui peluncuran buku 'the 10 New Bali' edisi Bahasa Rusia , semoga semakin banyak wisatawan Rusia yang berkunjung, tidak hanya ke Bali, tetapi juga ke 10 destinasi pariwisata lainnya di Indonesia," tambah Oksana di hadapan para tamu undangan.Dubes Tavares mengatakan, peluncuran buku 'the 10 New Bali' yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Rusia merupakan upaya untuk lebih mendekatkan Indonesia kepada masyarakat Rusia, mengingat selama ini masyarakat Negeri Beruang Merah lebih mengenal Pulau Dewata.