Diizinkan Taliban, 4 Warga AS Tinggalkan Afghanistan Melalui Jalur Darat

Washington: Empat warga Amerika Serikat (AS) berhasil meninggalkan Afghanistan dengan selamat melalui jalur darat. Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, kelompok Taliban tidak menghalangi kepergian mereka.Keterangan mengenai kepulangan empat warga AS ini disampaikan beberapa saat sebelum ketibaan Menteri Luar Negeri Antony Blinken ke Doha, Qatar. Blinken datang untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan Qatar dalam proses evakuasi warga AS dari Afghanistan "Kami telah memfasilitasi kepergian empat warga AS dari Afghanistan secara aman via jalur darat," tutur pejabat Kemenlu AS, dikutip dari laman Voice of America, Senin, 6 September 2021.Ia tidak menyebutkan ke negara apa empat warga AS itu melintas. Ia hanya menyebut keempatnya langsung disambut personel kedubes AS saat sudah menyeberangi perbatasan Afghanistan.Afghanistan adalah negara yang memiliki perbatasan langsung dengan Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan dan Pakistan. Kepergian empat warga AS dari Afghanistan ini sesuai dengan janji Taliban yang pernah berkata akan mengizinkan siapapun untuk pergi dari negara mereka.Baca: DK PBB Desak Taliban Izinkan Warga Tinggalkan Afghanistan Sementara itu, Blinken akan mendiskusikan segala sesuatu perihal Afghanistan dan Taliban di Qatar. Dari sana, ia dijadwalkan terbang ke Jerman untuk membicarakan isu yang sama dengan beberapa mitra AS.Qatar, negara tempat berdirinya salah satu pangkalan udara utama AS, telah menjadi gerbang bagi 55 ribu orang yang dievakuasi dari Afghanistan. Angkanya hampir mencapai separuh dari total orang yang dievakuasi AS dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul.Bersama Taliban, Qatar juga berperan dalam upaya menghidupkan kembali penerbangan domestik maupun internasional di bandara Kabul.(WIL)