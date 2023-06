AS Peringatkan Peningkatan Dugaan Penyadapan dari Tiongkok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS) memperingatkan "peningkatan yang mengkhawatirkan” dalam upaya mata-mata Tiongkok . Ini terutama terlihat dalam pencegatan agresif dari pesawat dan kapal militer Tiongkok menyusul pertemuan dekat antara jet tempur Tiongkok dan pesawat militer AS di wilayah udara internasional di atas Laut China Selatan minggu lalu.“Penyadapan berisiko ini memiliki potensi untuk menciptakan insiden yang tidak aman atau salah perhitungan," kata dua pejabat pertahanan AS yang berbicara tentang insiden tersebut tanpa menyebut nama, seperti dikutip The Straits Times, Kamis 1 Juni 2023.Pada Selasa 30 Mei 2023, AS merilis rekaman dari apa yang disebutnya "manuver agresif yang tidak perlu" oleh seorang pilot pesawat tempur Tiongkok selama pencegatan pesawat RC-135 Angkatan Udara AS pada 26 Mei.“Pilot Tiongkok terbang langsung di depan dan dalam jarak 400 kaki (122 meter) dari hidung RC-135, memaksa pesawat AS untuk terbang melalui turbulensi," menurut juru bicara Komando Indo-Pasifik (INDO-PACOM), yang mengawasi aktivitas militer AS di wilayah tersebut.Juru bicara itu mengatakan pesawat AS "melakukan operasi yang aman dan rutin di atas Laut China Selatan di wilayah udara internasional, sesuai dengan hukum internasional ketika pencegatan terjadi”.Dalam sebuah pernyataan, Indo-PACOM meminta semua negara untuk menggunakan wilayah udara internasional dengan aman sesuai dengan hukum internasional, menambahkan bahwa Amerika Serikat "akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi — dengan aman dan bertanggung jawab — di mana pun hukum internasional mengizinkan."Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning pada Rabu menyalahkan AS atas insiden tersebut, dengan mengatakan pesawat tersebut melakukan "pengintaian jarak dekat ke Tiongkok” yang "secara serius mengancam kedaulatan dan keamanan Tiongkok.”"AS perlu segera menghentikan tindakan provokasi berbahaya seperti itu," kata Mao.Putusan pengadilan internasional di Den Haag menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak bersejarah atas Laut China Selatan, tetapi Beijing mengabaikan keputusan tersebut.AS sering melakukan operasi di dalam dan di atas Laut China Selatan untuk menantang klaim teritorial Tiongkok dan lainnya serta untuk mempromosikan jalur bebas hambatan melalui perairan internasional yang membawa setengah dari tonase armada dagang dunia, bernilai triliunan dolar setiap tahun.Beijing telah mengklaim setiap fitur di Laut China Selatan, sementara Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam juga mengklaim pulau-pulau tertentu di laut tersebut sebagai bagian dari wilayah mereka.Ketegangan yang meningkat antara AS dan Tiongkok terjadi ketika Pentagon mengatakan Beijing telah menolak permintaan AS untuk pertemuan antara kepala pertahanan mereka pada forum keamanan tahunan di Singapura akhir pekan ini.Kedua pemimpin pertahanan dijadwalkan untuk menghadiri Dialog Shangri-La tahunan di Singapura, dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin berbicara pada hari Sabtu dan rekannya dari Tiongkok, Menteri Pertahanan Jenderal Li Shangfu, dijadwalkan untuk berbicara pada hari Minggu. Dialog tahunan tersebut merupakan pertemuan informal para pejabat dan analis pertahanan di Singapura yang juga menciptakan peluang untuk pertemuan sampingan di antara para pemimpin pertahanan.Juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder mengatakan, “jalur komunikasi terbuka penting untuk memastikan bahwa persaingan tidak mengarah ke konflik."Seorang pejabat senior pertahanan mengatakan kepada VOA pada hari Selasa bahwa sejak 2021, Tiongkok telah menolak atau gagal menanggapi lebih dari selusin permintaan dari Kementerian Pertahanan untuk keterlibatan pemimpin utama, bersama dengan beberapa permintaan untuk dialog tetap dan hampir 10 keterlibatan tingkat kerja ."Terus terang, itu hanya yang terbaru dari serangkaian alasan," kata pejabat senior pertahanan itu.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok juga mengonfirmasi bahwa kedua pemimpin pertahanan tidak akan bertemu minggu ini, dengan mengatakan pada hari Selasa bahwa AS harus "dengan sungguh-sungguh menghormati kepentingan dan kekhawatiran kedaulatan dan keamanan Tiongkok dan menciptakan suasana dan kondisi yang diperlukan untuk dialog dan komunikasi antara kedua militer."Li, yang menduduki jabatannya saat ini pada Maret, telah berada di bawah sanksi AS sejak 2018 atas pembelian pesawat dan peralatan tempur dari pengekspor senjata utama Rusia, Rosoboronexport.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id