WHO akan Tentukan Wabah Cacar Monyet Jadi Darurat Kesehatan Global

Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ) akan mengadakan pertemuan komite ahli darurat. Langkah ini untuk menentukan wabah cacar monyet yang meluas yang secara misterius menyebar ke luar Afrika harus dianggap sebagai darurat kesehatan global.Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan, ia memutuskan untuk mengadakan komite darurat pada 23 Juni. Pasalnya, virus telah menunjukkan perilaku baru-baru ini yang 'tidak biasa' dengan menyebar di negara-negara jauh di luar bagian Afrika, di mana virus itu endemik."Kami percaya bahwa itu juga memerlukan beberapa tanggapan terkoordinasi karena penyebaran geografis," kata Tedros dikutip dari WA News, Rabu, 15 Juni 2022.Mendeklarasikan cacar monyet sebagai darurat kesehatan internasional akan memberinya sebutan yang sama dengan pandemi covid-19. Ini berarti WHO menganggap penyakit yang biasanya langka sebagai ancaman berkelanjutan bagi negara-negara secara global.Inggris mengatakan, mereka mencatat 470 kasus cacar monyet di seluruh negeri, dengan sebagian besar pada pria gay atau biseksual. Ilmuwan Inggris mengatakan pekan lalu mereka tidak tahu apakah penyebaran penyakit di Inggris telah mencapai puncaknya.Pertemuan para ahli dari luar juga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang virus tersebut. Sementara itu, WHO merilis pedoman baru tentang vaksinasi cacar monyet.Dr Ibrahima Soce Fall, Direktur Kedaruratan WHO untuk Afrika, mengatakan jumlah kasus meningkat setiap hari dan pejabat kesehatan menghadapi 'banyak kesenjangan' dalam hal pengetahuan tentang dinamika penularan, baik di Afrika maupun di luarnya."Dengan saran dari komite darurat, kita bisa berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengendalikan situasi. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita langsung menuju darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional," katanya, merujuk pada tingkat kewaspadaan tertinggi WHO untuk wabah virus."Kami tidak ingin menunggu sampai situasi di luar kendali untuk mulai memanggil komite darurat," ucap Fall.Badan kesehatan PBB itu tidak merekomendasikan vaksinasi massal, tetapi menyarankan penggunaan vaksin yang 'bijaksana'. Mereka mengatakan, mengendalikan penyakit terutama bergantung pada langkah-langkah seperti pengawasan, pelacakan kasus dan mengisolasi pasien.Bulan lalu, seorang penasihat terkemuka WHO mengatakan, wabah di Eropa dan sekitarnya kemungkinan menyebar melalui seks di dua pesta rave baru-baru ini di Spanyol dan Belgia.Para ilmuwan memperingatkan bahwa siapa pun, terlepas dari orientasi seksualnya, rentan terkena cacar monyet jika mereka berada dalam kontak fisik yang dekat dengan orang yang terinfeksi atau pakaian atau seprai mereka.WHO bekerja dengan negara-negara mitra untuk menciptakan mekanisme di mana beberapa vaksin cacar mungkin tersedia untuk negara-negara yang terkena dampak, karena penelitian terus berlanjut ke efektivitas mereka melawan wabah baru.Tedros mengatakan, lebih dari 1.600 kasus dan hampir 1.500 kasus yang dicurigai telah dilaporkan tahun ini di 39 negara, termasuk tujuh di mana cacar monyet telah dilaporkan selama bertahun-tahun.Sebanyak 72 kematian telah dilaporkan, tetapi tidak ada di negara-negara yang baru terkena dampak, yang meliputi Inggris, Kanada, Italia, Polandia, Spanyol, dan Amerika Serikat.Wabah cacar monyet yang sedang berlangsung di Eropa dan di tempat lain menandai pertama kalinya penyakit itu diketahui menyebar di antara orang-orang yang tidak memiliki hubungan perjalanan ke Afrika.