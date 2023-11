3 Pria Palestina Ditembak di Vermont AS, Diduga Kejahatan Rasial

Advertisement

Islamofobia dan Antisemitisme

(WIL)

Vermont: Tiga pemuda Palestina ditembak dan terluka di Burlington, Vermont, Amerika Serikat (AS) di tengah momen liburan Thanksgiving sepanjang akhir pekan. Otoritas setempat mengatakan pada Minggu, 26 November 2023, bahwa penembakan tersebut mungkin terkait dengan kejahatan rasial.Satu dari ketiga pemuda tersebut terluka parah dalam penembakan di dekat University of Vermont. Penembak diidentifikasi hanya sebagai seorang pria kulit putih dengan pistol."Tanpa berbicara, penembak melepaskan setidaknya empat peluru ke arah para korban, sebelum kemudian melarikan diri dari tempat kejadian," kata Kepala Kepolisian Burlington Jon Murad, seperti dikutip dari laman TOI.Murad mengatakan, ketiga korban merupakan keturunan Palestina . Dua adalah warga negara AS dan satu lagi berstatus legal resident. Dua di antara pria tersebut mengenakan syal keffiyeh Palestina berwarna hitam-putih."Faktanya adalah, saat ini kami belum mengetahui banyak hal. Namun saya mengimbau masyarakat untuk tidak mengambil kesimpulan berdasarkan pernyataan pihak-pihak yang tidak terlibat," sebut Murad.Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab (ADC) tampak lebih yakin bahwa penembakan itu bermotif rasial, dan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa para korbannya adalah mahasiswa Amerika keturunan Palestina. "Ada alasan untuk meyakini bahwa penembakan ini terjadi karena para korbannya adalah etnis Arab," tutur komite.Pelaku diketahui sempat berteriak dan melecehkan para korban, yang saat kejadian sedang berbicara dalam bahasa Arab. Pelaku pun kemudian mulai menembaki korban, kata ADC, yang jelas bertentangan dengan laporan polisi bahwa ia melepaskan tembakan tanpa berbicara sepatah kata pun.Pecahnya perang antara militer Israel dan kelompok pejuang Palestina Hamas sejak 7 Oktober telah menyebabkan peningkatan besar dalam Islamofobia dan antisemitisme di AS dan seluruh dunia.Bulan lalu, seorang anak laki-laki Palestina-Amerika berusia 6 tahun terbunuh dan ibunya terluka parah ketika seorang pria memasuki rumah mereka di Illinois dan melepaskan tembakan, yang menargetkan mereka hanya karena garis keturunan mereka, kata kepolisian.Seorang juru bicara FBI mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan penegak hukum setempat mengenai insiden di Vermont, dan siap membuka penyelidikannya sendiri jika "terungkap informasi mengenai potensi pelanggaran federal."Dewan Hubungan Amerika-Islam telah menawarkan hadiah USD10.000 bagi informasi yang mengarah pada penangkapan atau hukuman terhadap orang yang bertanggung jawab atas penembakan tersebut.Gedung Putih mengatakan Presiden AS Joe Biden telah diberi pengarahan mengenai insiden tersebut, dan Bernie Sanders – salah satu dari dua senator AS di Vermont – mengutuk serangan "mengejutkan dan sangat mengecewakan" tersebut, seraya mengatakan bahwa ia "menantikan penyelidikan penuh."Baca juga: Ancam Grup Pendukung Palestina, Seorang Pria AS Ditangkap