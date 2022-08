Kekerasan Anti-Amerika Diyakini Meningkat Usai Tewasnya Pemimpin Al-Qaeda

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan peringatan pada Selasa, 2 Agustus 2022, serangan AS yang menewaskan pemimpin kelompok teroris Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri dapat memicu potensi gerakan anti-Amerika serta kekerasan terhadap fasilitas dan masyarakat AS.Hal semacam itu diperkirakan dapat dilakukan oleh sejumlah pendukung Al-Qaeda di seluruh dunia."Menyusul kematian al-Zawahiri, pendukung kelompok Al-Qaeda maupun organisasi terorisme yang terafiliasi dengannya, mungkin akan berusaha untuk menyerang fasilitas, personel keamanan, ataupun masyarakat AS," ucap Kemenlu AS, dikutip dari Arutz Sheva, Rabu, 3 Agustus 2022.Selama ini sentimen anti-Amerika telah berlangsung di banyak tempat. Dengan kematian al-Zawahiri, sentimen semacam itu diyakini Kemenlu AS akan cenderung meningkat.Senin kemarin, Presiden AS Joe Biden mengonfirmasi bahwa al-Zawahiri tewas dalam serangan udara pesawat nirawak (drone) milik Washington di Kabul, Afghanistan.Biden juga mengatakan bahwa ia telah menyetujui serangan tersebut setelah melihat "bukti yang jelas dan meyakinkan” mengenai posisi al-Zawahiri. Ia menekankan bahwa tidak ada anggota keluarga al-Zawahiri yang tewas atau terluka.Serangan drone yang menggunakan rudal Hellfire itu juga tidak menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.Baca: AS dan Taliban Bersitegang atas Tewasnya Pemimpin Al-Qaeda