Badai Ida Terjang Louisiana di Peringatan Tragedi Katrina

Louisiana: Badai Ida menerjang wilayah pesisir negara bagian Louisiana sebagai salah satu badai terkuat di Amerika Serikat , Minggu, 29 Agustus. Kuatnya terjangan badai menerbangkan atap sejumlah rumah dan membalikkan arus Sungai Mississippi.Setelah tiba di Louisiana, Badai Ida yang masuk Kategori 4 bergerak ke arah kota New Orleans.Kedatangan Ida terjadi di hari yang sama dengan terjangan Badai Katrina pada 2005. Kala itu, Katrina mengobrak-abrik Louisiana serta Mississippi dan menewaskan lebih dari 1.800 orang.Kecepatan putaran angin Badai Ida di angka 230 kilometer per jam menjadikannya setara dengan badai terkuat kelima yang pernah menerjang Negeri Paman Sam.Ida pertama kali menyentuh daratan Louisiana di wilayah barat Port Fourchon. Sekitar dua jam kemudian, badai itu tiba di dekat Gallianno, berputar di area rawa-rawa Louisiana."Ini akan menjadi badai yang lebih kuat dari yang biasa kami lihat," kata Gubernur Louisiana John Bel Edwards, dikutip dari laman The National, Senin, 30 Agustus 2021.Ia menyaksikan tayangan langsung kamera video dari area Port Fourchon saat Ida menyentuh pesisir. "Kita semua dapat melihat ada begitu banyak atap di area pelabuhan yang terbang ditiup angin," tutur Edwards.Di New Orleans, Wali Kota LaToya Cantrell telah menyerukan evakuasi sukarela kepada warga. Karena Badai Ida menguat dengan begitu cepat, Cantrell mengaku tidak dapat memberlakukan aturan evakuasi wajib.Baca: Ribuan Warga Pesisir AS Mengungsi Jelang Kedatangan Badai Ida "Kota kami tidak dapat menerapkan kebijakan wajib evakuasi karena sudah tidak ada waktu," tutur Cantrell. Ia meminta warga yang tidak mengungsi untuk bersiap menghadapi pemadaman aliran listrik.Presiden AS Joe Biden telah menyetujui deklarasi darurat federal untuk Louisiana beberapa hari lalu sebelum kedatangan Badai Ida.Hai Sobat Medcom, terima kasih sudah menjadikan Medcom.id sebagai referensi terbaikmu. Kami ingin lebih mengenali kebutuhanmu. Bantu kami mengisi angket ini yuk https://tinyurl.com/MedcomSurvey2021 dan dapatkan saldo Go-Pay/Ovo @Rp 50 ribu untuk 20 pemberi masukan paling berkesan. Salam hangat.(WIL)