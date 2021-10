Gagal Dapat F-35, Turki Berusaha Datangkan F-16 dari Amerika Serikat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kisruh S-400

Istanbul: Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Turki sedang membicarakan pembelian pesawat jet tempur F-16 dengan Amerika Serikat. Tipe pesawat itu dipilih karena AS melarang pembelian jet tempur siluman F-35 karena Turki sudah membeli sistem pertahanan S-400 dari Rusia.Pembelian S-400 oleh Turki pada 2019 membuat AS menendang Ankara dari program F-35. Kedua negara sempat bersitegang atas masalah tersebut.Kini, Turki berusaha mencari kompensasi dari AS, karena sudah membayar USD1,4 miliar untuk pembelian F-35. "Tentu saja terkait dengan F-35," ucap Erdogan kepada awak media di Istanbul, dilansir dari Al Arabiya, Minggu, 17 Oktober 2021.Ia menyebut AS menawarkan F-16 sebagai kompensasi atas pembatalan pembelian F-35. "Kita telah mengatakan kepada mereka, bahwa kami akan melakukan apapun yang diperlukan untuk meningkatkan kebutuhan pertahanan negara," ungkap Erdogan."Kita tengah berusaha untuk memodernisasi F-16 dengan tambahan pembelian (dari AS)," sambungnya.Segala jenis pembelian senjata dan alutsista buatan AS harus terlebih dahulu disepakati Kongres. Belakangan, sentimen anti-Turki berkembang di Kongres, yang diyakini akan menghambat proses pengiriman F-16 ke Ankara.Bulan lalu, Erdogan mengatakan Turki masih berencana membeli S-400 kedua dari Rusia. AS kembali mengingatkan bahwa pembelian semacam itu akan semakin menambah risiko memburuknya hubungan bilateral.Namun Erdogan menegaskan bahwa Turki dapat melakukan apapun yang diperlukan untuk meningkatkan pertahanan negara.Baca: Erdogan Pertimbangkan Beli Lebih Banyak S-400 Meski Dikecam AS