Trump Menang di New Hampshire, Nikki Haley: Perlombaan Belum Selesai!

Advertisement

Harapan Haley di Carolina Selatan

(WIL)

New Hampshire: Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump diproyeksikan menang dalam pemilihan pendahuluan di New Hampshire pada Selasa, yang membuatnya semakin dekat menuju nominasi presiden dari Partai Republik. Dalam pemungutan suara di negara bagian ini, Trump memimpin perolehan suara dengan 52,5 persen melawan mantan gubernur Carolina Selatan Nikki Haley, yang memperoleh 46,6 persen.Kemenangan di New Hampshire terjadi delapan hari setelah keberhasilan Trump berjaya di kaukus Iowa. Dalam sejarah Partai Republik, tokoh yang menang di dua negara bagian tersebut selalu menerima nominasi capres.Hasil di New Hampshire merupakan kemunduran bagi Haley, meski mantan Duta Besar AS untuk PBB itu tampil lebih baik dari perkiraan. Ia telah menginvestasikan sebagian besar waktu dan sumber dayanya di negara bagian tersebut, berharap mendapatkan kemenangan.Meski hasil ini kemungkinan akan meningkatkan seruan dari beberapa anggota Republik agar Haley mundur dari pencalonan, namun perempuan keturunan India-Amerika ini berjanji untuk terus maju."Malam yang luar biasa, Tuhan sangat baik," ucap Nikki Haley kepada para pendukungnya di Concord, New Hampshire."Saya ingin mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya malam ini. Dia pantas mendapatkannya. Dan saya ingin mengakui hal itu. Sekarang Anda semua telah mendengar obrolan di kalangan kelas politik yang mengatakan bahwa persaingan ini sudah berakhir," sambungnya."Tapi ya, New Hampshire ini adalah yang pertama di negara ini, bukan yang terakhir. Perlombaan ini masih jauh dari selesai. Masih ada puluhan negara bagian yang tersisa," tutur Haley, melansir dari laman The Week pada Rabu, 24 Januari 2024.Sementara itu, tim kampanye Trump mendesak Haley untuk segera mundur dari pencalonan. "Haley tidak punya jalan menuju kemenangan. Sebaliknya, jika Haley tetap ikut dalam persaingan, dia akan berperan aktif dalam memajukan terpilihnya kembali Harris-Biden," ungkap tim kampanye Trump.Perlombaan menuju kaukus Nevada berikutnya berlangsung pada 8 Februari, dan kemenangan Trump sudah pasti mengingat Haley tidak berpartisipasi. Oleh karena itu, fokus Haley adalah pada negara bagian asalnya, Carolina Selatan, tempat dia terpilih dua kali sebagai gubernur.Ia tertinggal puluhan poin dari mantan presiden tersebut dalam jajak pendapat publik, namun Haley tetap optimistis di negara bagian asalnya.Haley mengatakan kepada para pendukungnya bahwa Trump akan mengalami "masa yang lebih sulit" di Carolina Selatan bulan depan."Para pemilih di Carolina Selatan tidak menginginkan penobatan. Mereka menginginkan pemilu, dan kami akan memberikan mereka pemilu karena kami baru saja memulainya," sebut Haley.Baca juga: Nikki Haley: Joe Biden dan Donald Trump Sama Buruknya!