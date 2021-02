Vaksin AstraZeneca Berikan Perlindungan Terbatas terhadap Varian Afsel

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

London: Perusahaan obat-obatan asal Inggris, AstraZeneca, mengatakan bahwa vaksin virus korona (covid-19) yang dikembangkan bersama University of Oxford terlihat hanya memberikan perlindungan terbatas terhadap kasus ringan dari varian Afrika Selatan. Sementara menurut sebuah studi dari University of the Witwatersrand dan University of Oxford, vaksin AstraZeneca secara signifikan telah mengurangi efikasi terhadap varian Afsel.Dari berbagai varian covid-19 yang bereda saat ini, tiga jenis yang dianggap paling mengkhawatirkan di kalangan ilmuwan adalah yang berasal dari Inggris, Afsel, dan Brasil. Ketiga varian itu diyakini lebih gampang menular ketimbang versi asli covid-19 "Dalam uji klinis fase 1 dan 2, data awal memperlihatkan efikasi terbatas terhadap kasus ringan varian Afrika Selatan B.1.351," ucap juru bicara AstraZeneca, dikutip dari laman Arutz Sheva pada Minggu, 7 Februari 2021.Baca: Vaksin AstraZeneca-Oxford Efektif 76% Setelah 3 Bulan Suntikan Dosis Pertama Menurut laporan di surat kabar Financial Times, tidak ada satu pun dari 2.000 peserta uji klinis vaksin AstraZeneca yang dirawat di rumah sakit atau meninggal dunia."Namun, kami belum dapat memastikan efek vaksin terhadap kasus yang lebih berat karena sebagian besar subjek (uji klinis) didominasi orang-orang dewasa yang sehat," tutur jubir AstraZeneca.Seorang profesor dari University of Oxford sebelum mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca yang dapat mengatasi mutasi covid-19 diyakini akan tersedia pada Oktober mendatang.Menurut profesor Andrew Pollard, yang memimpin tim Oxford dalam pengembangan vaksin, mengotak-atik vaksin merupakan proses yang relatif cepat dan hanya membutuhkan uji klinis berskala kecil sebelum dapat dirilis ke tengah publik.(WIL)