Trump Tak Kunjung Menyerah, Biden Terapkan Strategi Ini

Delaware: Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden menghadapi tantangan historis saat memasuki Gedung Putih pada 20 Januari mendatang: pandemi virus korona (covid-19), tingginya tingkat pengangguran, ketegangan dengan Tiongkok serta Rusia, dan petahana Donald Trump yang tak kunjung menyerah.Menyadari kekacauan yang dapat ditimbulkan Trump, Biden menerapkan strategi yang diyakini sebagai satu-satunya cara efektif untuk menghadapi ancaman tersebut: abaikan dia.Satu pelajaran berharga dari kampanye Biden adalah, hanya ada sedikit manfaat yang dapat diraih dari perseteruan langsung dengan Trump. Ketegangan antar dua tokoh ini akan mencapai fase baru saat Kongres AS meratifikasi kemenangan Biden pada 6 Januari mendatang."Biden sudah menegaskan bahwa kami tidak akan meladeni Donald Trump pada setiap harinya," ucap penasihat presiden terpilih, Kate Bedingfield."Beliau tidak ingin berperilaku seperti itu, dan itu juga bukan hal yang ingin dilihat masyarakat AS di dalam diri seorang presiden," lanjut dia, dikutip dari laman Japan Times pada Senin, 4 Januari 2021.Pemerintahan Biden diyakini akan menghadapi kesulitan jika terus mengabaikan Trump, yang berjanji tidak akan mundur begitu saja dari kancah perpolitikan AS. Ia bahkan sudah mewacanakan untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden untuk pemilu AS 2024.Selama berdekade-dekade, pergantian jabatan presiden AS berlangsung secara damai. Namun sikap Trump telah membuat sejarah baru dalam transfer kekuasaan di AS, dan berpotensi menghambat Biden dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan."Ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya," tutur Steve Israel, mantan anggota kongres Partai Demokrat asal New York."Kami belum pernah memiliki seorang mantan presiden yang begitu berdedikasi menentang penerusnya," sambung dia.Tidak hanya Trump, sejumlah politisi Partai Republik juga ingin menghambat langkah Biden. Senator Ted Cruz kini memimpin koalisi 11 senator dalam upaya menentang proses sertifikasi Biden pada 6 Januari.Cruz dan para senator Republik berencana menolak elektor dari sejumlah negara bagian serta meminta dilakukannya audit penghitungan suara elektoral (electoral college).Baca: Sekelompok Senator Republik Berusaha Menentang Sertifikasi Biden (WIL)