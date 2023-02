Balon Mata-Mata Tiongkok Masuk AS, Blinken Batalkan Kunjungan ke Beijing

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Washington: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken membatalkan kunjungan ke Tiongkok setelah sebuah balon mata-mata yang diduga milik Negeri Tirai Bambu terpantau terbang di Negeri Paman Sam. Washington menyebut peristiwa tersebut sebagai sebuah "pelanggaran nyata" terhadap kedaulatan AS.Jumat kemarin, Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon mengatakan bahwa tambahan satu balon Tiongkok terpantau di langit Amerika Latin, tanpa menyebut lokasi pastinya."Kami menerima beberapa laporan mengenai adanya sebuah balon yang transit di Amerika Latin. Menurut kami, itu adalah satu balon pengawas lainnya dari Tiongkok," ucap juru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Patrick Ryder, dikutip dari laman The Telegraph Online.Jubir Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan bahwa Biden sudah menerima informasi mengenai penerbangan balon mata-mata Tiongkok di langit Amerika Serikat (AS)."Ada konsensus di pemerintahan bahwa lawatan ke Republik Rakyat Tiongkok merupakan hal yang tidak perlu dilakukan saat ini," sebut Jean-Pierre.Tiongkok telah mengekspresikan penyesalan bahwa sebuah "pesawat udara" untuk tujuan meteorologi dan ilmiah lainnya telah terbang ke ruang udara AS.Jean-Pierre mengatakan bahwa Pemerintah AS mengetahui mengenai penyesalan Tiongkok seputar balon mata-mata. Namun AS menegaskan bahwa, "kehadiran balon di ruang udara kami adalah pelanggaran kedaulatan kami dan juga hukum internasional."Jumat kemarin, Ryder mengatakan bahwa balon mata-mata Tiongkok telah berubah haluan dan terbang ke arah timur setinggi 18.300 meter di atas langit AS. Balon itu disebut Pentagon telah memperlihatkan kapabilitas manuver.Menurut estimasi Pentagon, balon mata-mata Tiongkok itu akan berada di langit AS selama beberapa hari ke depan.Baca juga: AS Deteksi Balon Mata-mata Tiongkok yang Masuki Wilayah Montana