DK PBB Deklarasikan Pemimpin LeT Abdul Rehman Makki sebagai Teroris Global

Petinggi LeT

New York: Dalam sebuah kemenangan besar bagi India, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB ) mendeklarasikan pemimpin kelompok Lashkar-e-Taiba (LeT) Abdul Rehman Makki sebagai teroris global di bawah Komite Sanksi ISIS dan Al-Qaeda. Ini terjadi setelah Tiongkok mencabut "penahanan teknis" terkait Makki, pria yang juga menduduki posisi wakil kepala LeT.Melansir dari laman The Week, Selasa, 17 Januari 2023, deklarasi terhadap Makki ini merupakan kemenangan diplomatik besar bagi India. Pada Juni 2022, Tiongkok sempat mencoba memblokir upaya India dalam menetapkan Makki, tokoh yang berbasis di Pakistan, sebagai teroris global.Kala itu India mengecam Tiongkok, dengan menyatakan bahwa langkah tersebut "memperlihatkan standar ganda dalam klaimnya untuk memerangi terorisme ."India dan Amerika Serikat (AS) telah menyatakan Makki sebagai teroris berdasarkan undang-undang domestik mereka.Selain Makki, Tiongkok telah berulang kali menahan upaya India dalam mendeklarasikan status teroris terhadap beberapa tokoh lainnya, terutama yang berasal dari Pakistan.Agustus lalu, Tiongkok sekali lagi memblokir proposal AS dan India di PBB untuk memasukkan Abdul Rauf Azhar, saudara laki-laki kepala Jaish-e Mohammed (JeM) Masood Azhar, ke dalam daftar teroris.Baca juga: India Sebut Pakistan Sarang Terorisme Dengan kekuatannya sebagai anggota tetap DK PBB yang memegang hak veto, Tiongkok menggunakan "penahanan teknis" untuk memblokir proposal India. Tiongkok merupakan satu-satunya negara dari anggota tetap DK PBB yang melakukan langkah tersebut.Makki adalah salah satu pemimpin tertinggi Lashkar-e-Taiba, dan terlibat dalam penggalangan dana untuk operasi kelompok tersebut. Ia juga merupakan saudara ipar dari Hafiz Muhammad Saeed, pendiri LeT.Berperan sebagai anggota dewan syura LeT dan anggota tim pusat serta dakwah JuD, Makki disebut-sebut telah memainkan peran penting dalam serangan Desember 2000 di Benteng Merah di New Delhi, India.Pada 2020, pengadilan anti-terorisme Pakistan mendakwa dan menjatuhkan vonis penjara kepada Makki atas tuduhan pendanaan terorisme, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri AS.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id