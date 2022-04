Eks Presiden Honduras Diekstradisi ke AS Karena Bantu Penyelundupan Narkoba

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Mantan presiden Honduras Juan Orlando Hernandez diekstradisi ke Amerika Serikat (AS). Ia akan diadili karena diduga membantu penyelundupan ratusan ton kokain ke Amerika.Pria berusia 53 tahun, yang pada 2014 hingga 2022 sebagai presiden diganggu oleh tuduhan korupsi, berisiko menghabiskan sisa hidupnya di penjara jika terbukti bersalah.Dilansir dari AFP, Jumat, 22 April 2022, Hernandez diberangkatkan dari pangkalan angkatan udara di Tegucigalpa dengan pesawat Drug Enforcement Administration menuju Amerika Serikat, di mana dia akan ditahan di New York.Ia dituduh telah memfasilitasi penyelundupan sekitar 500 ton kokain - terutama dari Kolombia dan Venezuela - ke Amerika Serikat melalui Honduras sejak 2004, dimulai jauh sebelum kepresidenannya."Ia juga diduga menerima jutaan dolar suap dari beberapa organisasi perdagangan narkotika di Honduras, Meksiko dan tempat-tempat lainnya," kata dokumen Kedutaan Besar AS.Jaksa di New York mendakwa Hernandez dengan tiga tuduhan pelanggaran obat-obatan dan senjata."Hernandez menyalahgunakan posisinya sebagai Presiden Honduras untuk mengoperasikan negara sebagai negara narkotika," kata Jaksa Agung AS Merrick Garland.Tidak sampai tiga minggu setelah meninggalkan kantor setelah pemilihan, surat perintah dikeluarkan untuk penangkapan Hernandez atas permintaan Washington. Ia menyerah kepada polisi pada 15 Februari.Dia kemudian ditahan di penjara pasukan khusus polisi di ibu kota Tegucigalpa.Hernandez menggambarkan dirinya sebagai sekutu perang AS melawan narkoba selama masa jabatannya, membantu mengekstradisi beberapa gembong narkotika. Washington bahkan mendukung pemilihannya kembali pada 2017 meskipun ada batasan satu periode konstitusional dan tuduhan kecurangan pemungutan suara.Tetapi beberapa pengedar narkoba sejak mengatakan, kepada jaksa AS, bahwa mereka telah membayar suap ke lingkaran dalam presiden. Pada saat dia meninggalkan kantor, penegak narkoba AS siap untuk bergerak melawan Hernandez.