Badai Ida Diprediksi Terjang AS di Peringatan Tragedi Katrina

Louisiana: Badai Ida telah menghantam Kuba dan berpotensi menerjang negara bagian Louisiana, Amerika Serikat , pada akhir pekan ini. Evakuasi pun diperintahkan untuk New Orleans dan seantero wilayah pesisir Louisiana.Kedatangan Badai Ida ke AS akan bertepatan dengan peringatan tragedi Badai Katrina yang menewaskan lebih dari 1.800 orang di Negeri Paman Sam pada akhir Agustus 2005. New Orleans merupakan kota yang terkena dampak terparah Badai Katrina.Jumat kemarin, Ida menguat dari level badai tropis menjadi topan dengan kecepatan angin maksimal mencapai 128 kilometer per jam. Pusat Badai Nasional (NHC) memprediksi Ida akan menguat menjadi badai Kategori 4 dengan kecepatan angin 225 km/jam, sebelum nantinya tiba di Pesisir Teluk AS pada Minggu malam waktu setempat."Ini akan menjadi badai berbahaya bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri," kata seorang meteorolog asal Badan Cuaca Nasional (NWS), Benjamin Schott, dalam konferensi pers bersama Gubernur Louisiana John Bel Edwards.Sang gubernur meminta seluruh masyarakat Louisiana untuk mempersiapkan diri menjelang kedatangan Ida. "Besok malam, Anda semua harus sudah berada di tempat aman," tutur Edwards, dilansir dari laman TRT World, Sabtu, 28 Agustus 2021.Baca: Badai Henri Terjang AS, Lebih dari 120 Ribu Rumah Mati Listrik Di New Orleans, Wali Kota LaToya Cantrell menyerukan evakuasi sukarela kepada warga. Mengingat Ida yang sudah semakin mendekat, Cantrell mengaku tidak dapat memberlakukan aturan evakuasi wajib."Kota kami tidak dapat menerapkan kebijakan wajib evakuasi karena sudah tidak ada waktu," tutur Cantrell.Otoritas New Orleans meminta warga untuk bersiap menghadapi pemadaman aliran listrik. Collin Arnold, direktur manajemen darurat New Orleans, memprediksi kotanya akan diterpa angin kencang selama lebih kurang 10 jam.Untuk evakuasi sukarela, otoritas New Orleans menyarankan agar prioritas diberikan kepada orang lanjut usia.Presiden AS Joe Biden telah menyetujui deklarasi darurat federal untuk Louisiana menjelang kedatangan Ida. Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pihaknya berencana mengirim hampir 150 personel medis dan sekitar 50 ambulans ke area terdampak Ida.(WIL)