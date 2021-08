Badai Henri Terjang AS, Lebih dari 120 Ribu Rumah Mati Listrik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Rhode Island: Lebih dari 120 ribu rumah di seantero New England kehilangan aliran listrik saat Badai Henri menerjang Rhode Island, Amerika Serikat , Minggu, 22 Agustus siang waktu setempat. Henri datang dengan membawa hujan deras dan tiupan angin kencang dengan kecepatan maksimal mencapai 96 kilometer per jam.Hingga petang kemarin pukul 18.00 waktu AS, perusahaan Eversource mencatat masih ada 27 ribu pelanggan di Connecticut yang kehilangan aliran listrik. Sementara untuk rumah yang sudah dipulihkan aliran listriknya hingga kini mencapai lebih dari 32 ribu.Menurut Eversource, sebagian besar pemadaman listrik di Connecticut terjadi di wilayah timur negara bagian tersebut.Sementara jumlah rumah yang mengalami pemadaman listrik di Rhode Island hampir menyentuh 76 ribu, sedangkan di Massachusetts lebih dari 10 ribu.Pejabat Jaringan Listrik Nasional AS mengaku sedang berusaha memulihkan daya secepat mungkin dengan mengerahkan ratusan kru ekstra ke lapangan.Pusat Badai Nasional (NHC) mengatakan bahwa kekuatan Henri kini telah turun menjadi depresi tropis , namun tetap dapat memicu dampak buruk di kawasan yang dilintasinya.Selain memicu pemadaman listrik, Henri masih dapat menumbangkan banyak pepohonan dan mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di New England. Badan Cuaca Nasional (NWS) telah memberlakukan peringatan banjir bandang untuk wilayah Morris, Sussex dan Warren di New Jersey.Sementara level waspada banjir bandang berlaku hingga Senin malam nanti untuk beberapa wilayah di New York dan Pennsylvania.Baca: 22 Orang Tewas dan Puluhan Hilang Usai Banjir Landa Tennessee Kedatangan Henri memicu kembali kenangan buruk warga AS atas Badai Super Sandy di tahun 2012. Kala itu, Sandy mendarat di New Jersey dan mengobrak-abrik sejumlah wilayah timur laut AS.(WIL)