Terungkap Silsilah Keluarga Biden Punya Budak saat Era Kolonial

Ahli silsilah melaporkan ada bukti jika nenek moyang dari pihak ayah Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden memiliki budak. Temuan dirinci dalam kutipan yang diadaptasi dari buku terbaru koresponden Politico, Ben Schreckinger 'The Bidens: Inside the First Family's Fifty-Year Rise to Power'.Temuan tersebut dilakukan Alexander Bannerman, seorang ahli silsilah di West Virginia, dan ahli garis keturunan, Gary Boyd Roberts.Setelah pemilihan presiden 2020, Bannerman bekerja sama dengan Roberts untuk menyusun silsilah Biden di majalah American Ancestors edisi musim dingin 2021. Bannerman memberi tahu Schreckinger bahwa selama penelitian mereka, pasangan itu menemukan bahwa dua leluhur Biden di pihak ayahnya memperbudak orang saat tinggal di Maryland."Jesse Robinett, kakek buyut presiden, memperbudak dua orang di Allegany County, menurut Sensus 1800," ucap Bannerman, dilansir dari New York Post, Kamis, 16 September 2021.Sedangkan Thomas Randle, kakek buyut ketiga dari Biden memperbudak seorang anak laki-laki berusia 14 tahun di Baltimore County pada 1850.Negara bagian Maryland tidak mencantumkan Biden dalam database perbudakannya.Silsilah Biden yang diterbitkan Bannerman dan Roberts tidak mencatat hubungan yang dilaporkan ini dengan perbudakan. Bannerman menjelaskan kepada Schreckinger, bahwa tidak jarang orang Amerika yang berakar di era kolonial memiliki nenek moyang yang terkait dengan perbudakan, dan dalam kasus Biden, itu sangat minim."Tidak banyak leluhur dan tidak banyak budak," imbuh Bannerman.Bannerman sekarang sedang mengerjakan silsilah untuk Ibu Negara Jill Biden.Tidak jelas apakah hubungan Biden yang dilaporkan dengan kepemilikan budak ditemukan dalam silsilah 2004, atau apakah dia diberitahu tentang hal itu. Mary Petty, yang juga mengerjakan silsilah, dilaporkan berbicara dengan putra Biden, Beau dan Hunter, selama proses tersebut.Selama kampanye kepresidenan Biden tahun lalu, informasi yang salah tentang leluhurnya tersebar secara online, mengklaim bahwa kakek buyutnya berjuang untuk Konfederasi dan memiliki budak. Informasi yang salah itu kemudian terbukti salah oleh beberapa pemeriksa fakta.Pada 2019, terungkap bahwa keluarga Pemimpin Mayoritas Senat saat itu, Mitch McConnell, memiliki setidaknya 14 budak. Pada tahun yang sama, mantan kandidat Presiden Beto O'Rourke mengungkapkan bahwa dia dan istrinya juga keturunan pemilik budak.