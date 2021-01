Melania Trump Sampaikan Pesan Damai dalam Pidato Perpisahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Washington: Dua pekan usai penyerbuan ke Gedung Capitol oleh massa pendukung Presiden Amerika Serikat Donald Trump , Ibu Negara AS Melania Trump menyampaikan pesan damai dalam pidato perpisahannya pada Senin, 18 Januari. Ia mendorong semua orang untuk selalu bersemangat dalam berkegiatan, namun jangan pernah melakukan aksi kekerasan."Bersemangatlah dalam melakukan apapun yang kalian lakukan, tapi ingat, bahwa kekerasan tidak pernah menjadi jawabannya, dan tidak akan pernah bisa dibenarkan," ucap Melania dalam sebuah pesan video, dilansir dari laman Mint pada Selasa, 19 Januari 2021.Pada 6 Januari, sekelompok pendukung Trump menerobos masuk ke Gedung Capitol dalam upaya menggagalkan pengesahan kemenangan presiden terpilih Joe Biden . Setidaknya lima orang tewas dalam kerusuhan tersebut, termasuk satu polisi.Mengenai pandemi virus korona (covid-19), Melania meminta warga AS untuk "berhati-hati dan menggunakan akal sehat dalam melindungi kelompok-kelompok rentan" di tengah program vaksinasi.Baca: Melania Trump Minta Seluruh Ras di AS Bersatu Ia turut berduka atas kematian ribuan warga AS akibat covid-19, dan juga sekaligus berterima kasih kepada jajaran tenaga kesehatan dan pekerja lainnya yang bekerja keras memerangi pandemi.Melania juga berbicara mengenai kampanye bertajuk "BE BEST," yang disebutnya telah berevolusi menjadi wadah bagi para pemimpin global untuk mendiskusikan berbagai isu yang berdampak terhadap kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia.Menurut keterangan Gedung Putih, "BE BEST" berfokus pada beberapa isu utama yang dihadapi anak-anak saat ini. Sesuai namanya, tujuan dari program tersebut adalah mendorong anak-anak menjadi yang terbaik dalam bidangnya masing-masing, dengan mengajari mereka mengenai pentingnya kesehatan fisik, sosial, dan emosional.Masa jabatan Ibu Negara Melania berakhir pada 20 Januari mendatang, saat Biden dilantik sebagai presiden ke-46 AS . Trump telah menegaskan dirinya tidak akan datang ke acara pelantikan, sementara wapres AS Mike Pence bersedia hadir.(WIL)