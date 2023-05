Rusia Tuduh AS Munafik atas Kritik Penyebaran Senjata Nuklir

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

Moskow: Rusia menepis kritik dari Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden atas rencana Moskow untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia, dengan mengatakan bahwa Washington selama beberapa dekade terakhir juga telah mengerahkan senjata nuklir serupa di Eropa.Kamis lalu, Rusia mengatakan bahwa pihaknya mendorong penyebaran pertama senjata nuklir di luar perbatasan sejak jatuhnya Uni Soviet di tahun 1991. Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan bahwa senjata tersebut sudah mulai dipindahkan.Biden mengatakan pada Jumat lalu bahwa dirinya memiliki reaksi "sangat negatif" terhadap laporan bahwa Rusia telah menjalankan rencana menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Kementerian Luar Negeri AS mengecam rencana penyebaran nuklir Rusia."Adalah hak berdaulat Rusia dan Belarusia untuk memastikan keamanan mereka dengan cara yang kami anggap perlu di tengah perang hibrida skala besar yang dilancarkan oleh Washington terhadap kami," kata Kedutaan Besar Rusia di AS."Tindakan yang kami lakukan sepenuhnya konsisten dengan kewajiban hukum internasional," sambungnya, dikutip dari laman Al Arabiya News, Sabtu, 27 Mei 2023.AS mengatakan dunia menghadapi bahaya nuklir paling parah sejak Krisis Rudal Kuba 1962 karena pernyataan Presiden Vladimir Putin selama konflik Ukraina. Tetapi menurut Moskow, posisinya itu telah disalahtafsirkan.Baca juga: Gawat! Putin Keluarkan Perintah Sebarkan Senjata Nuklir Taktis di Belarusia Putin, yang menyebut perang Ukraina sebagai pertempuran untuk kelangsungan hidup Rusia melawan Barat, telah berulang kali memperingatkan bahwa Negeri Beruang Merah memiliki lebih banyak senjata nuklir daripada negara lain mana pun, dan akan menggunakan segala cara untuk mempertahankan diri.Senjata nuklir taktis digunakan untuk keuntungan taktis di medan perang, dan biasanya hasilnya lebih kecil dari senjata nuklir strategis yang dirancang untuk menghancurkan kota-kota besar.Kedubes Rusia menyebut kecaman AS atas rencana pengerahan senjata nuklir Moskow sebagai sesuatu yang munafik, dengan mengatakan bahwa "sebelum menyalahkan orang lain, Washington dapat melakukan introspeksi diri.""Amerika Serikat selama beberapa dekade mempertahankan gudang besar senjata nuklirnya di Eropa. Bersama dengan sekutu NATO-nya, AS berpartisipasi dalam pengaturan pembagian nuklir dan melatih skenario penggunaan senjata nuklir terhadap negara kita," ucap pihak kedubes.Washington telah mengerahkan senjata nuklir di Eropa Barat sejak Presiden AS Dwight D Eisenhower mengesahkan penempatan mereka dalam Perang Dingin sebagai tanggapan terhadap ancaman yang dirasakan dari Uni Soviet. Senjata nuklir AS pertama di Eropa dikerahkan di Inggris pada 1954.Banyak detail tentang penempatan AS saat ini dirahasiakan, meski Federasi Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa AS memiliki 100 senjata nuklir taktis B61 yang dikerahkan di Eropa, tepatnya di Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda.