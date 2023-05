Gawat! Putin Keluarkan Perintah Sebarkan Senjata Nuklir Taktis di Belarusia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Moskow: Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis menandatangani dekrit untuk menyebarkan senjata nuklir taktis di Belarusia. Pemimpin oposisi Belarusia, Sviatlana Tsikhanouskaya mengutuk langkah tersebut.Menurut laporan, Rusia dan Belarus menandatangani kesepakatan pada Kamis yang meresmikan pengerahan senjata nuklir taktis Moskow di wilayah sekutunya, meskipun kontrol senjata tetap berada di Kremlin.Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan pengerahan senjata jarak pendek di Belarus awal tahun ini dalam langkah yang secara luas dilihat sebagai peringatan bagi Barat karena meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina Kapan senjata itu akan dikerahkan tidak diumumkan, tetapi Putin mengatakan, pembangunan fasilitas penyimpanan di Belarus untuk senjata itu akan selesai pada 1 Juli.Juga tidak jelas berapa banyak senjata nuklir yang akan disimpan di Belarusia. Pemerintah AS yakin Rusia memiliki sekitar 2.000 senjata nuklir taktis, yang meliputi bom yang dapat dibawa oleh pesawat terbang, hulu ledak untuk rudal jarak pendek, dan peluru artileri.“Rusia telah menyerahkan sistem rudal taktis Iskander-M yang mampu menggunakan rudal dengan hulu ledak konvensional dan nuklir kepada angkatan bersenjata Belarusia. Moskow juga memberikan bantuan dalam memperlengkapi kembali pesawat tempur Belarusia untuk membawa amunisi khusus,” sebut laporan TASS, seperti dikutip The Week, Jumat 26 Mei 2023.Senjata nuklir taktis dimaksudkan untuk menghancurkan pasukan dan senjata musuh di medan perang. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek dan hasil yang jauh lebih rendah daripada hulu ledak nuklir yang dipasang pada rudal strategis jarak jauh yang mampu melenyapkan seluruh kota.Penandatanganan kesepakatan terjadi saat Rusia bersiap menghadapi serangan balasan Ukraina yang sangat dinantikan. Baik pejabat Rusia maupun Belarusia juga membingkai langkah tersebut karena didorong oleh permusuhan dari Barat.“Penyebaran senjata nuklir nonstrategis merupakan respons efektif terhadap kebijakan agresif negara-negara yang tidak bersahabat dengan kami,” kata Menteri Pertahanan Belarusia Viktor Khrenin di Minsk pada pertemuan dengan Menhan Rusia, Sergei Shoigu.“Dalam konteks eskalasi ancaman yang sangat tajam di perbatasan barat Rusia dan Belarusia, sebuah keputusan dibuat untuk mengambil tindakan balasan di bidang militer-nuklir,” tambah Shoigu.Putin berpendapat bahwa dengan mengerahkan senjata nuklir taktisnya di Belarusia, Rusia mengikuti jejak Amerika Serikat, mencatat bahwa AS memiliki senjata nuklir yang berbasis di Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki.Pemimpin oposisi Belarusia yang diasingkan, Sviatlana Tsikhanouskaya, mengutuk langkah tersebut.“Kita harus melakukan segalanya untuk mencegah rencana Putin menyebarkan senjata nuklir di Belarusia, karena ini akan memastikan kendali Rusia atas Belarusia untuk tahun-tahun mendatang,” kata Tsikhanouskaya kepada The Associated Press.Bagi Tsikhanouskaya ini akan semakin membahayakan keamanan Ukraina dan seluruh Eropa.Analis militer independen Belarusia Aliaksandr Alesin mengatakan sekitar dua pertiga dari persenjataan rudal berujung nuklir jarak menengah Rusia disimpan di Belarusia selama Perang Dingin. Dia menambahkan bahwa ada puluhan fasilitas penyimpanan era Soviet yang masih dapat digunakan.Senjata nuklir Soviet yang ditempatkan di Belarus, Ukraina, dan Kazakhstan dipindahkan ke Rusia dalam kesepakatan yang ditengahi AS setelah pembubaran Uni Soviet pada tahun 1991.Dokumen di Minsk tentang pengembalian senjata nuklir ditandatangani tepat pada saat Ukraina mengumumkan serangan balasan dan negara-negara Barat menyerahkan senjata ke Kyiv, kata Alesin.Balkon nuklir Belarusia ini seharusnya merusak mood para politisi di Barat, karena rudal nuklir mampu menutupi Ukraina, seluruh Polandia, negara-negara Baltik, dan sebagian Jerman.Khrenin juga mengumumkan rencana untuk membangun potensi tempur dari pengelompokan regional pasukan Rusia dan Belarusia, termasuk transfer sistem rudal Iskander-M ke Minsk, yang mampu membawa muatan nuklir, dan sistem rudal anti-pesawat S-400. .Rusia dan Belarusia memiliki perjanjian aliansi di mana Kremlin mensubsidi ekonomi Belarusia, melalui pinjaman dan potongan harga minyak dan gas Rusia.Negeri Beruang Merah menggunakan wilayah Belarusia sebagai tempat persiapan untuk menyerang negara tetangga Ukraina dan mempertahankan kontingen pasukan dan senjata di sana.Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun Google News Medcom.id