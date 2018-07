PM Israel Puji Sikap Keras Trump Terhadap Iran

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memuji sikap keras yang ditunjukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terhadap Iran."Saya ingin memuji dan mengapresiasi sikap keras Presiden Trump dan Menlu Mike Pompeo terhadap agresi rezim Iran," kata Netanyahu, dikutip dari AFP, Selasa 24 Juli 2018.Netanyahu juga berjanji untuk selalu mendukung AS untuk tetap keluar dari kesepakatan nuklir Iran.Sebelumnya, Pompeo sempat menuding pemimpin Iran dan pejabat pemerintah lainnya mencoba menyebarkan revolusi kekerasan di Timur Tengah, sembari mengambil keuntungan dari aksi korupsi.Pompeo menambahkan, "tingkat korupsi dan kekayaan di antara para pemimpin rezim menunjukkan bahwa Iran dijalankan oleh sesuatu yang menyerupai mafia. Orang-orang suci munafik ini telah merancang segala macam skema tipuan demi menjadi orang terkaya di Bumi. sementara masyarakat mereka menderita."Saling kecam antara Rouhani dan pemerintah Trump menyusul rencana AS menerapkan kembali sanksi terhadap Iran sebagai pembalasan terhadap upaya negara itu untuk mengembangkan teknologi nuklir.Kantor berita Sky News menyebut, hal tersebut dapat menyebabkan ekspor minyak Iran turun sebanyak sepertiga pada akhir 2018.Merespons penarikan mundur AS dari Kesepakatan Nuklir, Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan Iran tidak akan takut oleh ancaman. Menurutnya, ancaman dari AS hanya akan membuat Iran semakin solid.Rouhani mengakui penarikan mundur AS dari Kesepakatan Nuklir akan membuat Iran mengalami beberapa kerugian. Namun ia berjanji Iran akan mendapatkan lebih banyak keuntungan di masa mendatang.(WIL)