Suriah Tembak 'Target Musuh' Dekat Damaskus

Pertahanan udara Suriah menembak beberapa "target musuh" dekat Damaskus, Selasa 25 Desember 2018. Kantor berita SANA menyebutkan adanya beberapa target yang ditembak tanpa menyebutkan detail lainnya."Sejumlah target musuh telah berhasil dijatuhkan," lapor SANA, seperti dilansir oleh media AFP.Grup pemantau Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) mengatakan target musuh yang dimaksud Suriah adalah serangan udara Israel. "Misil yang ditembakkan dari pesawat Israel mengarah ke gudang senjata di sekitar Damaskus. Gudang itu milik Hizbullah atau pasukan Iran," ucap kepala SOHR Rami Abdel Rahman.Israel telah melancarkan puluhan serangan udara ke Suriah dalam beberapa bulan terakhir. Israel mengklaim serangan itu ditujukan kepada sejumlah posisi pasukan Iran, yang banyak di antaranya berada di Damaskus selatan.Juru bicara militer Israel menolak berkomentar mengenai laporan SANA saat dimintai konfirmasi oleh AFP. Namun militer Israel mengeluarkan pernyataan bahwa "sistem pertahanan udara menghancurkan sebuah misil anti-pesawat yang diluncurkan dari Suriah. Tidak ada kerusakan atau korban luka."Sejumlah pakar mengatakan Israel akan terkena imbas dari langkah Amerika Serikat yang hendak menarik pasukannya dari Suriah. Setelah nantinya tidak ada AS, maka Iran dan beberapa mitranya dapat lebih leluasa beraktivitas di Suriah.Israel, yang selama ini memuji sejumlah kebijakan Presiden AS Donald Trump, bertekad tidak akan membiarkan Iran beroperasi di Suriah.(WIL)