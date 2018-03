Bom Mengguncang Mesir Jelang Pemilihan Presiden

: Teror bom menggucang Iskandariyah dua hari menjelang pemilihan presiden (pilpres) Mesir. Dua orang dilaporkan tewas, satu di antaranya merupakan anggota kepolisian.Pengeboman pada Sabtu, 24 Maret 2018 waktu setempat itu juga mencederai empat polisi lain. Dilansir Reuters, aksi teror tersebut menyasar Kepala Keamanan Iskandariyah Mayor Jenderal Polisi Mostafa al-Nemr.Belum ada pihak yang menyatakan diri sebagai pelaku pengeboman itu. Kantor berita pemerintah, MENA, menyebut korban tewas lainnya merupakan seorang pengemudi. Foto tempat kejadian yang tersebar di media sosial memperlihatkan satu mobil terbakar."Pada Sabtu, 24 Maret, sebuah bom yang dilekatkan di bawah mobil meledak pada saat kendaraan Kepala Keamanan Iskandariyah sedang melintas," kata otoritas setempat dalam pernyataan.Personel kepolisian dan militer langsung mengepung lokasi ledakan. Stasiun televisi setempat memperlihatkan Nemr dalam keadaan tidak terluka dan sedang meninjau lokasi itu.(Baca juga: Pilpres Mesir, Sisi Hampir Dipastikan Terpilih Kembali Pada bulan lalu, Islamic State (IS) mengeluarkan video berisi peringatan bagi masyarakat Mesir untuk tidak berperan serta dalam pemilihan mendatang. Video itu juga mendesak kalangan garis keras menyerang pasukan keamanan dan para pemimpin.Pada Desember lalu, IS mencoba membunuh Menteri Pertahanan serta Menteri Dalam Negeri Mesir ketika keduanya melakukan kunjungan ke Semenanjung Sinai, wilayah tempat kelompok garis keras telah melancarkan pemberontakan selama hampir lima tahun.Presiden Abdel Fattah al-Sisi mengatakan milisi IS akan segera dikalahkan di Sinai. Pemungutan suara akan dilakukan Senin, 26 Maret 2018.IS dan beberapa kelompok militan lainnya telah membunuh sejumlah pejabat dalam beberapa tahun terakhir ini. IS mengebom hotel di Sinai pada 2015 saat pemilihan anggota parlemen berlangsung, kejadian itu menewaskan tujuh orang termasuk dua hakim yang mengawasi pemilihan umum tersebut.(HUS)