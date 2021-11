Populer Internasional: Lukisan Dijual Rp499 Miliar hingga Wakil Indonesia Jadi Sekjen IORA

1. Lukisan Frida Kahlo Pecahkan Rekor Penjualan Hingga Rp499 Miliar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



2. Pfizer Izinkan Versi Generik Obat Covid-19 Paxlovid di 95 Negara

New York: Sebuah lukisan langka karya Frida Kahlo terjual di rumah lelang New York pada Selasa dengan harga hampir USD35 juta atau sekitar Rp499 miliar. Ini merupakan rekor harga untuk sebuah karya seniman ikonik Meksiko.Kabar tersebut menjadi berita terpopuler Internasional Medcom, diikuti dengan berita mengenai Pfizer yang mengizinkan versi generik covid-19 Paxvloid di 95 negara.Kemudian kabar mengenai wakil Indonesia yang terpilih menjadi Sekjen IORA 2022-2024 turut menjadi yang terpopuler. Berikut selengkapnya mengenai berita terpopuler Internasional Medcom:Sebuah lukisan langka karya Frida Kahlo terjual di rumah lelang New York pada Selasa dengan harga hampir USD35 juta atau sekitar Rp499 miliar. Ini merupakan rekor harga untuk sebuah karya seniman ikonik Meksiko.Pada penjualan yang sama, lukisan karya seniman Prancis Pierre Soulages juga memecahkan rekor untuk karyanya dengan mencapai USD20,2 juta atau 288 miliar.Seperti yang diharapkan, potret diri Kahlo berjudul "Diego y yo" ("Diego and me," 1949), di mana wajah suami pelukis Diego Rivera muncul di dahinya, memecahkan rekor sebelumnya USD8 juta atau Rp114 miliar yang dibuat oleh Kahlo pada tahun 2016.Apa yang menyebabkan lukisan itu dihargai dengan mahal? Simak di sini Raksasa farmasi Amerika Serikat (AS) Pfizer Inc telah menandatangani kesepakatan dengan kelompok yang didukung PBB untuk membuat obat covid-19 berbentuk pil, Paxlovid. Kesepakatan ini memungkinkan Medicines Patent Poll (MPP) memproduksi versi generik dari pil Pfizer untuk digunakan di 95 negara.