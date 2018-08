Tak Ada Tanda-tanda Pembongkaran Situs Nuklir Korut

Sebuah lembaga satelit asal Amerika Serikat (AS) 38 North mengeluarkan hasil penelitian baru. Mereka menyebut, Korea Utara (Korut) tak melakukan pembongkaran situs nuklir secara signifikan."Dari citra satelit yang ada di Sohae Satellite Launching Station Korut, diambil pada 16 Agustus, tidak ada aktivitas pembongkaran yang signifikan," sebut pernyataan 38 North, dikutip dari Channel News Asia, Kamis 23 Agustus 2018."Pencopotan landasan peluncuran rudal dan uji coba mesin juga tampak macet dan tidak jelas apakah ada pekerjaan terkait pembongkaran atau modifikasi struktur," lanjut pernyataan itu.Hal senada juga disebutkan oleh badan pengawas nuklir AS, IAEA. Mereka mengatakan, pihaknya tidak menemukan indikasi bahwa Korut telah menghentikan kegiatan nuklirnya.Awal pekan ini, Presiden AS Donald Trump membela dan meyakinkan bahwa Pyongyang telah mengambil langkah spesifik menuju denuklirisasi.Ia juga mengatakan, kemungkinan besar dirinya akan kembali bertemu dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un.Namun, beberapa anggota tim negosiasi AS mengatakan mereka tidak melihat kemajuan menuju denuklirisasi dan tidak ada tanda bahwa Korut siap untuk bernegosiasi serius dengan AS.Terkait dengan denuklirisasi Korut, Trump dikabarkan telah mengirim surat untuk Kim di mana ia mengusulkan untuk mengirim kembali Menteri Luar Negeri Mike Pompeo ke Korut guna membicarakan upaya denuklirisasi.(FJR)