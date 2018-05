Giliran Menlu Tiongkok Temui Kim Jong-un di Korut

Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi bertemu dengan pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un saat kunjungan langka ke Pyongyang. Hal ini dikonfirmasi oleh pihak Kementerian Luar Negeri Tiongkok.Kunjungan dua hari oleh Wang Yi ini mengikuti pertemuan penting antar-Korea dan mendahului pertemuan yang direncanakan antara Kim dan Presiden AS Donald Trump dalam beberapa minggu mendatang.Seperti dilansir AFP, Kamis 3 Mei 2018, pertemuan dengan Kim itu menyusul pembicaraan Rabu 2 Mei antara Wang dan Menlu Korea Utara Ri Yong Ho. Saat itu keduanya membahas masalah termasuk denuklirisasi Semenanjung Korea.Wang, yang tiba di Pyongyang Rabu, adalah Menteri Luar Negeri pertama Tiongkok yang mengunjungi Korea Utara sejak 2007. Kedatangannya menepis kekeliruan yang menyoroti keretakan kasar dalam hubungan antara sekutu dalam beberapa tahun terakhir.Tiongkok,-satu-satunya sekutu dan ekonomi pendukung diplomatik Korea Utara,- telah mendukung serangkaian sanksi PBB terhadap Pyongyang atas program nuklir dan rudalnya.Ini bukan pertama kalinya menlu dari negara asing bertemu secara rahasia dengan Kim Jong-un. Sebelum Menlu AS Mike Pompeo melakukan pertemuan pada akhir Maret lalu.Pertemuan Pompeo dengan Kim Jong-un diduga untuk 'mendamaikan' kedua negara tanpa jaminan.Perjalanan Pompeo membuatnya menjadi pejabat paling senior AS yang mengunjungi Korut, usai kepala intelijen James Clapper pada 2014 silam.(FJR)