Kapalnya Diusir, AS Tantang Klaim Tiongkok Atas LCS

Kapal perang penghancur rudal milik Amerika Serikat (AS) menantang klaim Tiongkok atas Laut China Selatan (LCS). Tantangan ini disampaikan setelah Negeri Tirai Bambu mengusir kapal perang AS yang berlayar di kawasan tersebut pada Kamis, 20 Januari 2022.Kapal USS Benfold berlayar di sekitar Kepulauan Paracel, yang disebut Tiongkok sebagai Kepulauan Xisha.Dilansir dari CNN, Jumat, 21 Januari 2022, juru bicara Armada ke-7 AS, Letnan Mark Langford mengatakan, keberadaan kapal ini merupakan bentuk kebebasan operasi navigasi (FONOP).Angkatan Laut AS mengatakan, Benfold juga menantang klaim Vietnam dan Taiwan."Ketiganya (penggugat) memerlukan izin ataupun pemberitahuan terlebih dahulu sebelum mengirimkan kapal militer 'melintas damai' di laut teritorial," kata Angkatan Laut AS dalam pernyataan mereka."Dalam hukum internasional, kapal semua negara, termasuk kapal perang, memiliki hak lintas damai di laut teritorial. Posisi unilateral dari otoritas apapun ataupun prasyarat pemberitahuan sebelum melintas ke wilayah 'lintasan damai' ini melanggar hukum," terang mereka.AL AS juga menuturkan, klaim Tiongkok itu melanggar hukum internasional dan menimbulkan ancaman serius bagi kebebasan laut."Hukum internasional tidak mengizinkan negara-negara kontinental, seperti Tiongkok, untuk menetapkan garis dasar di sekitar keseluruhan kelompok pulau yang tersebar," lanjut mereka.Dengan garis dasar ini, kata AL AS, Beijing berupaya mengklaim lebih banyak perairan internal, laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen dari yang diakui hukum internasional.Sebelumnya, Tiongkok mengerahkan pasukan laut dan udara mereka untuk mengusir kapal AS yang berlayar di dekat Kepulauan Paracel."Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok mengerahkan pasukan laut dan udara untuk melacak dan memantau, juga memperingatkan dan mengusir (kapal AL AS)," ucap militer Tiongkok dalam sebuah pernyataan.Menurut Beijing, kapal USS Benfold milik Negeri Paman Sam tersebut masuk secara ilegal ke wilayah perairan mereka.