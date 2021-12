Tiongkok Desak AS Hentikan Manuver Militer yang Bermusuhan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(FJR)

Beijing: Juru Bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Tan Kefei pada Kamis mendesak Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan manuver angkatan laut dan angkatan udara yang bermusuhan terhadap mereka.Tan Kefei membuat pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas penyelidikan media mengenai pertemuan video yang baru-baru ini diadakan oleh militer Tiongkok dan Amerika di bawah mekanisme Perjanjian Konsultatif Militer Maritim mereka.“Bahwa dalam menjaga keamanan udara dan maritim militer Tiongkok dan AS , solusi paling mendasar adalah pihak AS berhenti dari manuver bermusuhan,” ujar Tan Kefei, seperti dikutip People’s Daily, Jumat 31 Desember 2021.Angkatan laut dan udara AS melakukan pengintaian, survei dan latihan serta pelatihan yang sangat ditargetkan untuk jangka waktu yang lama di dekat Tiongkok, dan sering melakukan manuver yang melanggar dan provokatif.“Ini adalah akar penyebab masalah keamanan udara dan laut militer antara Tiongkok dan AS,” menurut Tan.Baik Tiongkok dan AS kerap bertukar kritikan mengenai kegiatan militer di suatu area internasional seperti Laut China Selatan. AS yang bukan pengklaim, mengecam sikap Tiongkok yang tanpa bukti menyebut bahwa laut itu milik mereka.Negeri Paman Sam menegaskan kebebasan navigasi di sekitar Laut China Selatan. Ini didasarkan klaim Tiongkok yang hanya berdasarkan sejarah dan tidak diakui oleh hukum laut yang berlaku, antara lain UNCLOS.