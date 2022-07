PM Jepang Sambut Kedatangan Blinken Usai Meninggalnya Shinzo Abe

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Tokyo: Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menyambut kedatangan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Antony Blinken, yang sengaja datang ke Tokyo untuk menyampaikan ucapan belasungkawa secara personal atas meninggalnya mantan PM Shinzo Abe Dilansir dari EFE, Blinken mengubah agendanya dalam tur Asia, dengan menambahkan jadwal kunjungan ke Tokyo sebelum bertolak pulang ke AS. Ia berniat memberikan penghormatan terakhir kepada Abe, satu hari sebelum prosesi pemakaman keluarga.Seharusnya Blinken sudah kembali ke Washington usai mengunjungi Thailand pada Minggu kemarin, setelah sebelumnya menghadiri rangkaian pertemuan menlu (FMM) G20 di Bali pada 7-8 Juli.Sebelumnya, Blinken telah berkomentar atas penembakan yang menewaskan Abe pada Jumat kemarin. Ia menyebut pembunuhan tersebut sebagai sebuah "tragedi."Kishida menerima kedatangan Blinken dua hari usai berbicara dengan Presiden AS Joe Biden via telepon. Kepada Biden, Kishida mengatakan bahwa warisan Abe akan tetap hidup selama AS dan Jepang melanjutkan aliansi mereka.Setibanya di Tokyo, Blinken langsung mendatangi Kedutaan Besar AS sebelum kemudian bertolak ke Kantei, kediaman resmi PM Jepang.Ia pergi ke sana bersama Dubes AS untuk Jepang, Rahm Emanuel, untuk menggelar pertemuan tertutup dengan Kishida.Baca: Koalisi Berkuasa Jepang Diproyeksikan Menang dalam Pemilu Pascapenembakan Abe